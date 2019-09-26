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Jaguar Land Rover приостановит производство в Великобритании из-за Brexit

Jaguar Land Rover (JLR) остановит производство на четырех заводах в Великобритании в первую неделю в ноября, чтобы смягчить последствия сбоя поставок комплектующих после выхода страны из Евросоюза (Brexit). «Нам просто придется это сделать», – сказал гендиректор Ральф Спет. «Мне нужно 20 млн деталей в день, и это означает, что я должен взять обязательства перед своими поставщиками, должен иметь возможность получить любую и каждую деталь – и получить ее вовремя», сказал он.

Остановка затронет три автосборочных завода компании, которые в прошлом году выпустили около трети из 1,5 млн произведенных в Великобритании автомобилей, и предприятие по производству двигателей в Вулверхэмптоне, предает Automotive News Europe. JLR также изменит рабочие смены на заводе в Хейлвуде около Ливерпуля, что приведет к сокращению производства.

В августе Toyota сообщила, что остановит выпуск автомобилей на британском заводе 1 ноября. BMW прекратит производство на заводе в Оксфорде, где выпускают машины марки Mini, 31 октября и 1 ноября. Британская промышленность, крупнейший экспортер товаров в стране, обеспокоена, что выход из ЕС без соглашения (жесткий Brexit) может нарушить поставки комплектующих и готовых автомобилей, производственные процессы и нанесет ущерб жизнеспособности заводов. Премьер-министр Борис Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС с заключением соглашения или без него 31 октября. Но произойдет ли выход, будет ли Brexit перенесен, вновь вынесен на референдум или даже отменен, пока остается неясным.

Британское Сообщество производителей и торговцев автомобилями (SMMT) сообщило в четверг, что производство машин в стране выросло в августе на 3,3%, что произошло впервые за 15 месяцев. По данным сообщества, это произошло из-за переноса несколькими заводами плановых остановок производства с летних месяцев на апрель для подготовки к изначальной дате Brexit в конце марта.