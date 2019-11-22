Volkswagen отзовет в России более 9000 кроссоверов Audi

Причина отзыва – возможные неполадки с деталями задней колесной арки. Крепление накладки колесной арки может ослабнуть и в некоторых случаях накладка может полностью отделиться, отмечается в сообщении Росстандарта. «Фольксваген Груп Рус» проинформирует владельцев о необходимости обратиться в дилерский центр. При желании автомобилисты могут самостоятельно определить, подлежит ли их автомобиль отзыву. Для этого необходимо сравнить VIN-код машины с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта. Узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно также с помощью сервиса Auto.ru.