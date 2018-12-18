Audi Q5: новые горизонты

С 2009 по 2015 год бестселлер Audi — Q5 — держался в топе самых популярных среднеразмерных кроссоверов в США и Китае. В 2017-м, после восьми успешных лет на конвейере, он обновился до второго поколения и попал в топ-3 автомобилей года по версии World Car of the Year[1] 2017. Сохранив репутацию практичного семейного кроссовера, инженеры предусмотрели массу возможностей для персонификации. Рассказываем, какие изменения произошли с новым Q5 и как их адаптировать под потребности миллениалов, активных семей и занятых бизнесменов.

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Что изменилось

Новый автомобиль ориентирован в первую очередь на плавность хода в любых условиях. За незаметные перемены в характере теперь отвечает полный привод quattro c технологией ultra [2], сочетающей преимущества постоянного полного привода с экономичностью переднего. Интеллектуальная электроника анализирует дорожную ситуацию и в случае необходимости за 200 мс подключает задние колеса. Отсюда — отменная прямая, мягкие повороты и неуловимое переключение между режимами системы Audi Drive Select [3], регулирующей управляемость и динамику. Всего доступно семь режимов. Comfort [4] и Auto [5] уместны для городских и загородных поездок с детьми и наполненным багажником объемом 550 л, экономичный Efficiency [6] — для длительных перегонов на стабильной скорости, Offroad [7]— для движения в сложных условиях, включая бездорожье, Dynamic [8]— для динамичной езды на жесткой подвеске в спортивном стиле.

www.audi.ru

Обновления в стандартной комплектации также затронули детали, отличающие автомобили премиум-класса: автоматическое затемнение зеркала заднего вида в салоне, электропривод крышки багажника, которую теперь можно открыть одним движением ноги, электрически регулируемая опора поясницы у передних кресел и образцовый звук в любой точке салона, выдаваемый десятью динамиками Audi Sound System [9]. Дополнительные опции — от спортивных сидений до систем-ассистентов — позволяют подогнать базу под свои интересы.

Практичный семейный кроссовер

Для активных родителей Audi подготовил два типа опций. Первый касается настройки салона с учетом потребностей детей и родителей, второй — повышенной безопасности вождения с помощью программ-ассистентов.

Внутри салона появилась возможность оснастить задние сиденья функцией продольной регулировки с регулируемым наклоном спинки и откидывающимся центральным подлокотником с двумя подстаканниками. Для детей, сидящих сзади, можно установить свой микроклимат с помощью 3-зонного климат-контроля. Центральный подлокотник передних сидений можно оснастить подстаканником с функцией поддержания температуры напитков: одинаково удобно подогреть смесь и остудить слишком горячий кофе. Для заднего центрального подлокотника можно заказать обычный подстаканник — он входит в пакет опций хранения вместе с сетками и отсеками для мелочей и багажными креплениями.

www.audi.ru

Для детского автокресла опционально доступно универсальное крепление ISOFIX на переднем пассажирском сиденье c функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира. Остальные опции, касающиеся безопасности, наиболее полно представлены в пакетах Pre Sense Basic [10] и Pre Sense City [11]. Расширенная система Pre Sense City распознает автомобили и пешеходов при скорости движения приблизительно до 85 км/ч. С этим ассистентом Audi Q5 предупреждает водителя об опасности, предварительно натягивает ремни безопасности в случае угрозы столкновения, включает аварийные сигналы, экстренно закрывает боковые стекла и люк, а также автоматически совершает экстренное торможение при необходимости.

И еще один важный момент: если автомобиль часто остается на улице на ночь, есть вариант установки заводской сигнализации и колесных болтов с защитой.

Дизайнерский автомобиль со спортивным характером

Несмотря на классический для кроссовера плотный силуэт, профиль Audi Q5 второго поколения получился вполне аэродинамичным. Спортивный характер можно подчеркнуть с помощью выразительной внешней отделки S Line [12], изящной контурной подсветки салона, отделки сидений кожей с искусственной замшей Alcantara [13] и трендовых светодиодных фар Audi Matrix [14] взамен базовых ксеноновых. Опционально доступна обивка потолка черной тканью, подчеркивающей спортивный характер Audi Q5.

Усилить удовольствие от вождения призван точный мультируль со спортивным скошенным контуром и виртуальный кокпит с отображением карт навигационной системы. Скомпоновать цифровую панель приборов размером 12,3 дюйма можно по принципу циферблата на смарт-часах, выбрав способ отображения информации на свой вкус: карта местности, приборы нужного размера или индивидуальный вариант. Еще одна опция, позаимствованная у профессиональных гонщиков, — спортивные передние сиденья с вентиляцией и мощными боковыми валиками, удерживающими водителя в кресле даже при резких поворотах руля.

www.audi.ru

Доступен апгрейд и для стандартной саунд-системы. Поставляют оборудование датчане Bang & Olufsen — эталонный упругий бас из 19 динамиков с 3D-звучанием. В пару к музыкальной системе стоит выбрать звукоизолирующие передние боковые стекла, чтобы оценить всю полноту звука.

Бизнес-класс с преимуществами

У второго поколения Audi Q5 еще больше шансов понравиться любителям повышенного комфорта на дороге. Для максимально плавного хода появилась опциональная адаптивная пневмоподвеска. В связке с семиступенчатой коробкой переключения передач S tronic [15] автомобиль точно слушается руля на прямой, не лишается плавности на второстепенных бугристых дорогах и мягко проглатывает даже серьезные неровности. Дорожный просвет можно регулировать, в том числе приседая одним багажником — удобно для погрузки тяжестей. Для багажника также возможно заказать телескопическую штангу и специальные ремни для закрепления грузов. Грузы побольше — квадроцикл или лодку на прицепе — можно перевозить с помощью фаркопа, который также устанавливается по желанию.

www.audi.ru

Удобство управления вспомогательными системами, от музыки до навигации, можно повысить с помощью опциональной мультимедийной системы MMI® Navigation plus. Под нее выделен планшет диагональю 8,3 дюйма и тачпад прямо перед джойстиком коробки передач. Кастомизировать можно и стандартный интерьер салона. Выбрать можно из нескольких цветовых схем отделки салона: например, между футуристичным Aluminium [16] или классическим сочетанием дуба и серой кожи.

Во втором поколении Q5 удалось стать лучшей версией себя — даже в стандартной комплектации. Остается лишь дополнить базу на свое усмотрение, для этого предоставлено максимум возможностей.

AUDI AG

audi.ru

1 Всемирный автомобиль года

2 Ультра

3 Ауди драйв селект

4 Комфорт

5 Авто

6 Эффективность

7 Бездорожье

8 Динамика

9 Звуковая система Ауди

10 Пре сенс бейсик

11 Пре сенс сити

12 Линия S

13 Алькантара

14 Матрица

15 S троник

16 Алюминий