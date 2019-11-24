Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап

Презентация Cybertruck состоялась 22 ноября в Лос-Анджелесе. Корпус автомобиля выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, в нем установлены бронированные стекла. Во время презентации машина выдержала несколько ударов кувалдой по передней двери. Однако, когда конструктор машины Франц фон Хольцхаузен решил продемонстрировать прочность бронированных стекол, бросив в них металлический шар, они не выдержали и треснули.