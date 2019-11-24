Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап
На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press. Основатель Tesla уточнил в Twitter, что заказы начали поступать с вечера 21 ноября, когда прошла презентация. Большинство заказчиков (42%) хотят приобрести машину с двумя моторами, почти столько же (41%) заказали трехмоторную версию, остальные 17% оставили заявку на автомобиль с одним мотором.
Размещение заказа стоит $100. Маск обещал, что эти деньги можно будет вернуть в случае отказа.
Производство электропикапа должно начаться в 2021 г. Стоимость самой дешевой одномоторной модели будет начинаться от $39 900, двухмоторной – от $49 900, а трехмоторной – от $69 900.
Презентация Cybertruck состоялась 22 ноября в Лос-Анджелесе. Корпус автомобиля выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, в нем установлены бронированные стекла. Во время презентации машина выдержала несколько ударов кувалдой по передней двери. Однако, когда конструктор машины Франц фон Хольцхаузен решил продемонстрировать прочность бронированных стекол, бросив в них металлический шар, они не выдержали и треснули.
После неудачной презентации акции Tesla упали на 6%. В результате состояние основателя и гендиректора компании Илона Маска сократилось на $768 млн до $23,6 млрд.