Автозавод «Рено Россия» уйдет в отпуск на неделю раньше

В этом году отпуск начался на неделю раньше, чем в 2018 г. Причина в том, что «летом коллектив отдыхал меньше, чем в прошлом году», объяснил представитель. По его словам, летом 2019 г. сотрудники завода отдыхали с 28-29 июля (в зависимости от смен) по 10-11 августа, а в прошлом году — с 30 июля по 26 августа.