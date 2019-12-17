Автозавод «Рено Россия» уйдет в отпуск на неделю раньше
Московский завод «Рено Россия» 18 декабря приостановит выпуск автомобилей — начнется зимний коллективный отпуск, который продлится по 31 декабря, рассказал представитель предприятия.
В этом году отпуск начался на неделю раньше, чем в 2018 г. Причина в том, что «летом коллектив отдыхал меньше, чем в прошлом году», объяснил представитель. По его словам, летом 2019 г. сотрудники завода отдыхали с 28-29 июля (в зависимости от смен) по 10-11 августа, а в прошлом году — с 30 июля по 26 августа.
По итогам 11 месяцев 2019 г. продажи автомобилей Renault в России остались на уровне прошлого года — 128 982 шт., а весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,8% до 1,58 млн шт., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.