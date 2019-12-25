В Москве подорожает эвакуация неправильно припаркованных машин
В Москве с 1 января подорожает эвакуация и хранение на штрафстоянке неправильно припаркованных автомобилей, говорится на сайте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
В частности, стоимость эвакуации легковых машин увеличится на 200 руб. Экономически обоснованный тариф на эвакуацию легкового автомобиля в 2020 г. составит более 8813 руб. Для машин категории А и В с мощностью двигателя до 80 л. с. она вырастет до 3400 руб., для машин категории В с мощностью двигателя от 80 л. с. до 250 л. с. – до 5400 руб., категории В с мощностью двигателя более 250 л. с. (за исключением грузовых автомобилей) – до 7600 руб. Эвакуация грузовых и негабаритных машин подорожает с 49 200 руб. до 50 600 руб.
Льготная стоимость хранения для машин категории А подорожает с 520 до 540 руб. в сутки, автомобилей категории В и D с массой до 3,5 т – с 1000 до 1050 руб. в сутки, категории D с массой более 3,5 т, категории C и E, а также негабаритных автомобилей – с 2200 до 2300 руб.
В АМПП изменение тарифа объяснили ростом затрат Москвы на топливо для эвакуаторов, их ремонт и на зарплаты для водителей и техников. Тариф был изменен с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены, уточнили в организации. В организации также напомнили, что для водителей, оплачивающих перемещение и хранение эвакуированной машины до ее непосредственного получения, действует дополнительная 25%-ная скидка.