В Москве подорожает эвакуация неправильно припаркованных машин

В частности, стоимость эвакуации легковых машин увеличится на 200 руб. Экономически обоснованный тариф на эвакуацию легкового автомобиля в 2020 г. составит более 8813 руб. Для машин категории А и В с мощностью двигателя до 80 л. с. она вырастет до 3400 руб., для машин категории В с мощностью двигателя от 80 л. с. до 250 л. с. – до 5400 руб., категории В с мощностью двигателя более 250 л. с. (за исключением грузовых автомобилей) – до 7600 руб. Эвакуация грузовых и негабаритных машин подорожает с 49 200 руб. до 50 600 руб.