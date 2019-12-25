BMW отзовет в России более 19 000 автомобилей
Российское представительство BMW – ООО «БМВ русланд трейдинг» – отзовет 19 087 кроссоверов X6 (серия F16) и X6M (серия F86), говорится в сообщении Росстандарта. Под отзыв подпадают автомобили, проданные с сентября 2017 г. по настоящее время.
Отзыв связан с проблемами в системе крепления детских кресел. Использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб этих креплений, говорится в сообщении Росстандарта. Производитель сообщит владельцам о необходимости обратиться в дилерский центр. При желании автомобилисты могут самостоятельно определить, подлежит ли их автомобиль отзыву. Для этого необходимо сравнить VIN-код машины с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта. Узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно также с помощью сервиса Auto.ru. Ремонт для владельцев таких автомобилей будет бесплатным.
Это второй крупный отзыв BMW в России за последние полгода. В августе Росстандарт сообщал об отзыве 22 286 автомобилей из-за возможной коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумулятора. Тогда речь шла об отзыве BMW пятой и шестой серий, реализованных с июня 2003 г. по август 2010 г.