FT: новым руководителем Aston Martin станет гендиректор Mercedes-AMG
Руководитель британского автопроизводителя Aston Martin Энди Палмер покинет свой пост, а на его место придет Тобиас Моерс, возглавляющий Mercedes-AMG, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, кадровые изменения будут официально объявлены во вторник, 26 мая. Палмер сообщил FT, что не знает о предстоящем объявлении, и отказался от дальнейших комментариев. В Aston Martin подтвердили, что пересматривают состав руководства компании.
Палмер возглавил Aston Martin в 2014 г. после работы в Nissan и руководил «возрождением компании, которая была близка к банкротству», отмечает FT. Но за последние два года акции британского автопроизводителя упали на более чем 90% ввиду превышающего спрос предложения и общего падения рынка люксовых автомобилей.
Приход Моерса в Aston Martin укрепит отношения компании c немецким автопроизводителем Mercedes, пишет издание. Материнская компания Mercedes, Daimler AG владеет небольшой долей в британском автопроизводителе (по данным на январь 2020 г. — 4%).