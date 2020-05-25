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FT: новым руководителем Aston Martin станет гендиректор Mercedes-AMG

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Руководитель британского автопроизводителя Aston Martin Энди Палмер покинет свой пост, а на его место придет Тобиас Моерс, возглавляющий Mercedes-AMG, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. 

По данным издания, кадровые изменения будут официально объявлены во вторник, 26 мая. Палмер сообщил FT, что не знает о предстоящем объявлении, и отказался от дальнейших комментариев. В Aston Martin подтвердили, что пересматривают состав руководства компании.

Палмер возглавил Aston Martin в 2014 г. после работы в Nissan и руководил «возрождением компании, которая была близка к банкротству», отмечает FT. Но за последние два года акции британского автопроизводителя упали на более чем 90% ввиду превышающего спрос предложения и общего падения рынка люксовых автомобилей.

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Приход Моерса в Aston Martin укрепит отношения компании c немецким автопроизводителем Mercedes, пишет издание. Материнская компания Mercedes, Daimler AG владеет небольшой долей в британском автопроизводителе (по данным на январь 2020 г. — 4%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных