FT: новым руководителем Aston Martin станет гендиректор Mercedes-AMG

Палмер возглавил Aston Martin в 2014 г. после работы в Nissan и руководил «возрождением компании, которая была близка к банкротству», отмечает FT. Но за последние два года акции британского автопроизводителя упали на более чем 90% ввиду превышающего спрос предложения и общего падения рынка люксовых автомобилей.