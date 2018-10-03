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Акции Aston Martin подешевели в первый день торгов на фоне рисков программы развития

Бумаги британского производителя спортивных автомобилей Aston Martin дешевеют на 4,4% в первую сессию после IPO на Лондонской фондовой бирже. Компания разместила 57 млн акций (пакет 25%) по цене 19 фунтов за бумагу, то есть чуть ниже верхней границы прогноза, и ее капитализация оценена в 4,33 млрд фунтов стерлингов ($5,6 млрд), передает «Интерфакс».

Предполагалось, что после IPO Aston Martin может стать вторым после Jaguar автопроизводителем, включенным в британский индекс «голубых фишек» FTSE 100. «Скорее всего, пока Aston Martin не войдет в расчет индекса FTSE 100, поскольку оценка ее стоимости оказалась немного ниже ожиданий и инвесторы пока не демонстрируют чрезмерного оптимизма в отношении ее акций», - сказал старший аналитик Markets.com Нил Уилсон.

Источник Reuters считает, что цена упала к нижнему пределу первоначально установленного диапазона, поскольку инвесторы беспокоились о рисках, связанных с выполнением компанией планов выпуска новых моделей ежегодно с 2016 по 2022 г.

Первоначально Aston Martin установил ценовой диапазон на уровне 17,50-22,50 фунта за акцию, но в понедельник сузил и понизил его до 18,50-20 фунтов, сообщив, что участники рынка проявляют достаточный интерес, чтобы выкупить весь объем бумаг по этой цене.

Aston Martin была основана в 1913 г. В 1994-2007 гг. Aston Martin принадлежала Ford Motor. Сейчас компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвестфонды и итальянскую InvestIndustrial. В первом полугодии британская компания увеличила доналоговую прибыль до рекордных 20,8 млн фунтов, выручка повысилась на 8% до 449,9 млн фунтов.