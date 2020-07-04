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«Автодор» увеличит скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч

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Руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил о возможном увеличении скоростного лимита на платных трассах до 150 км/ч, передает ТАСС. Об этом Петушенко заявил на открытии трассы в обход Лосево и Павловска. Речь идет об увеличении допустимой скорости на трассах М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).

«Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 км/ч», — сказал руководитель «Автодора». Сейчас на трассе М-11 допустимый скоростной лимит составляет 130 км/ч, напомнил он.

Ранее о возможном увеличении скоростного лимита до 150 км/ч на ЦКАДе говорил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, решение может быть принято до конца года.

Строительство ЦКАД началось в 2014 г. Дорога протяженностью 339 км будет проходить в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу. Первый, третий и пятый участки ЦКАД сдали в эксплуатацию в октябре этого года, четвертый участок планируют сдать в октябре 2021 г. Строительство второго участка ЦКАД от М-1 «Беларусь» до М-11 «Москва — Санкт-Петербург» планируют начать после 2022 г.

Ранее по теме: Госкомпания «Автодор» готовится к реформе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных