«Автодор» увеличит скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч
Руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил о возможном увеличении скоростного лимита на платных трассах до 150 км/ч, передает ТАСС. Об этом Петушенко заявил на открытии трассы в обход Лосево и Павловска. Речь идет об увеличении допустимой скорости на трассах М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).
«Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 км/ч», — сказал руководитель «Автодора». Сейчас на трассе М-11 допустимый скоростной лимит составляет 130 км/ч, напомнил он.
Ранее о возможном увеличении скоростного лимита до 150 км/ч на ЦКАДе говорил министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, решение может быть принято до конца года.
Строительство ЦКАД началось в 2014 г. Дорога протяженностью 339 км будет проходить в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу. Первый, третий и пятый участки ЦКАД сдали в эксплуатацию в октябре этого года, четвертый участок планируют сдать в октябре 2021 г. Строительство второго участка ЦКАД от М-1 «Беларусь» до М-11 «Москва — Санкт-Петербург» планируют начать после 2022 г.