«Автодор» увеличит скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч

Строительство ЦКАД началось в 2014 г. Дорога протяженностью 339 км будет проходить в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу. Первый, третий и пятый участки ЦКАД сдали в эксплуатацию в октябре этого года, четвертый участок планируют сдать в октябре 2021 г. Строительство второго участка ЦКАД от М-1 «Беларусь» до М-11 «Москва — Санкт-Петербург» планируют начать после 2022 г.