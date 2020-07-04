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ГИБДД ожидает нулевую смертность на платных трассах в России к 2024 году

Ведомости

Смертность на платных российских трассах к 2024 г. снизится до нуля, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя ГИБДД России Михаила Черникова.

По его словам, сегодня на дорогах «Автодора» наблюдается самая низкая аварийность и самая низкая смертность.

В 2019 г. травматизм со смертельными последствиями на дорогах «Автодора» снизился на 20%, а число аварий — на 8%.

Согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», смертность на российских трассах к 2024 г. должна сократиться до четырех человек на 100 000 населения.

Ранее по теме: ООН назвала основные причины смертности на российских дорогах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных