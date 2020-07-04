ГИБДД ожидает нулевую смертность на платных трассах в России к 2024 году
Смертность на платных российских трассах к 2024 г. снизится до нуля, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя ГИБДД России Михаила Черникова.
По его словам, сегодня на дорогах «Автодора» наблюдается самая низкая аварийность и самая низкая смертность.
В 2019 г. травматизм со смертельными последствиями на дорогах «Автодора» снизился на 20%, а число аварий — на 8%.
Согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», смертность на российских трассах к 2024 г. должна сократиться до четырех человек на 100 000 населения.