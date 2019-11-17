ООН назвала основные причины смертности на российских дорогах

Кроме того, россиянам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок и меньше водить в состоянии алкогольного опьянения, а также не пользоваться телефоном за рулем, указал Тодт. С пьянством за рулем он предлагает бороться, прежде всего, при помощи образовательных мер — объяснять детям, какими могут быть последствия. Эксперт упомянул и нехватку освещения на дорогах за городом, которая тоже иногда становится причиной аварий.