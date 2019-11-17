ООН назвала основные причины смертности на российских дорогах
Высокая смертность на российских дорогах объясняется изъянами в образовании водителей и пешеходов, ездой за рулем в пьяном виде, использованием телефонов и недостатками в правовом преследовании нарушителей. Такие причины перечислил спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт в беседе с «РИА Новости».
По словам эксперта, в России чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получает травмы в ДТП. Ежегодно в мире в авариях погибает около 1,35 млн человек, привел Тодт данные Всемирной организации здравоохранения. В России только в 2018 г. на дорогах произошло более 168 000 ДТП, в которых погибло свыше 18 000, еще почти 215 000 пострадали.
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование. По его мнению, передавать знания о правилах дорожного движения надо начинать уже в школе.
Кроме того, россиянам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок и меньше водить в состоянии алкогольного опьянения, а также не пользоваться телефоном за рулем, указал Тодт. С пьянством за рулем он предлагает бороться, прежде всего, при помощи образовательных мер — объяснять детям, какими могут быть последствия. Эксперт упомянул и нехватку освещения на дорогах за городом, которая тоже иногда становится причиной аварий.
Кроме того, в России люди иногда не пристегиваются ремнями безопасности и часто превышают скорость, указал Тодт. Что касается пешеходов и велосипедистов, то здесь российским властям необходимо доработать правовое регулирование, добавил эксперт.