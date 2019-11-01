Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях. Ранее о подготовке такого законопроекта говорил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.
В ПДД предлагается закрепить новый термин – «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним будут относится роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок, говорится в документе. Кроме того, появляется новый участник дорожного движения – «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности».
Согласно законопроекту использовать средства индивидуальной мобильности людям старше 14 лет можно будет при езде по велосипедным дорожкам и обочинам дорог со скоростью не больше 60 км/ч. Ездить на СИМ по тротуарам будет запрещено. Исключение – дети до семи лет, которым разрешат ездить на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам в ту же сторону, в которую движутся пешеходы. Разрешенная скорость для велосипедистов и других СИМ в таких случаях составит 20 км/ч. Кроме того, будет разработано несколько дорожных знаков: «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности» и «Лица на средствах индивидуальной мобильности».
О том, что ведомство готовит изменения в ПДД, регламентирующие поведение пользователей электромеханических транспортных средств, стало известно в августе. Ранее московский Центр организации дорожного движения предлагал признать самокаты видом транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев. Пользователи электросамокатов и сигвеев регулярно оказываются на проезжей части, объяснял первый замруководителя организации Александр Ходаков. По его словам, многие водители с трудом адаптируются к поведению райдеров на дороге.