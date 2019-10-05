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МВД обнародовало детали поправок в ПДД из-за электросамокатов и моноколес

В правилах дорожного движения (ПДД) может появиться новый термин – «средства индивидуальной мобильности», который будет включать электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, рассказал «Коммерсанту» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин. Пользователей этих транспортных средств обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или тротуарам со скоростью не более 20 км/ч. Такие поправки в ПДД готовят Минтранс и Госавтоинспекция.

По словам Митрошина, термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) будет объединять также сигвеи, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты. Представитель МВД уточнил, что райдерам разрешат выезжать на проезжую часть в случае отсутствия велосипедной дорожки и тротуара. При этом они должны будут держаться на дороге как можно правее (как велосипедисты). Какое наказание ждет нарушителей правил, пока не сообщается.

В августе стало известно, что Министерство транспорта готовит изменения в ПДД, регламентирующие поведение пользователей электромеханических транспортных средств. Поправки планируется разработать до конца 2019 г.

Ранее московский Центр организации дорожного движения предлагал признать самокаты видом транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев. Пользователи электросамокатов и сигвеев регулярно оказываются на проезжей части, объяснял первый замруководителя организации Александр Ходаков. По его словам, многие водители с трудом адаптируются к поведению райдеров на дороге.