В Минздраве рассказали о разработке новых правил медосмотра водителей

Проект нововведений подготовили в Минздраве. По его словам, автомобилистов избавят от необходимости получать некоторые справки. Согласно новому порядку, водителям для получения медицинской справки нужно будет сдавать анализы на употребление алкоголя, только если нарколог выявит симптомы заболевания. При этом старые условия получения справок сохранятся до 2021 г. Собеседник агентства подчеркнул, что изменения должны быть максимально доступными для регионов.