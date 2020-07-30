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В Минздраве рассказали о разработке новых правил медосмотра водителей

Ведомости

Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал «РИА Новости» о разработке изменений правил медосвидетельствования для водителей, которые планируют подготовить к концу года.

Проект нововведений подготовили в Минздраве. По его словам, автомобилистов избавят от необходимости получать некоторые справки. Согласно новому порядку, водителям для получения медицинской справки нужно будет сдавать анализы на употребление алкоголя, только если нарколог выявит симптомы заболевания. При этом старые условия получения справок сохранятся до 2021 г. Собеседник агентства подчеркнул, что изменения должны быть максимально доступными для регионов.

Минздрав России собирался поменять порядок обязательного медицинского освидетельствования действующих и потенциальных водителей с 2019 г. Министерство тогда предложило включить в процедуру обязательного медосвидетельствования сдачу анализа на наличие наркотиков в организме и пристрастие к алкоголю.

Приказ Минздрава вызвал ажиотаж среди водителей в регионах. С 20 ноября автомобилисты стали занимать очереди в наркодиспансеры. В итоге министерство «с учетом обеспокоенности граждан» решило отложить вступление в силу новых правил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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