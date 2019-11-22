Песков пообещал, что Минздрав доработает новые правила медосмотра водителей

Ранее новые правила медосмотра раскритиковал президент Владимир Путин. «Это чушь какая-то», – сказал он. По его словам, нововведение может привести к росту цен на справки. Дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков, необходимы, добавил он. «Но надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», – сказал президент. Путин напомнил, что в России сейчас МРОТ составляет 11 280 руб. Такую зарплату в стране получают 3,3 млн человек. Из этих денег «надо отдать 5000 руб. за эту справку, ползарплаты надо человеку отдать?», риторически спросил президент. По мнению Путина, этот вопрос должен рассмотреть также Минтруд.