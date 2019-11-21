Путин назвал чушью приказ Минздрава о новом порядке медосмотра водителей
Президент Владимир Путин назвал «чушью какой-то» приказ Минздрава о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента. Он добавил, что узнал о нововведении и связанном с ним росте цен на справки для водителей из СМИ.
«У нас минимальный размер оплаты труда – МРОТ – 11 280 руб., такую зарплату получают 3 200 000 человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... 5000 <руб.> если нужно отдать за эту справку – ползарплаты надо человеку отдать?» – удивился президент. Он подчеркнул, что приказ Минздрава должен был сначала изучить Минтруд.
Ранее в соцсетях появились фотографии объявлений у кабинетов прохождения медкомиссий на водительские права, в которых говорилось о повышении цены на процедуру до 9000 руб. с 22 ноября. Рост цен объяснялся введением новых правил медосмотра водителей. Их предложил Минздрав: приказ ведомства предписывает водителям проходить тест на определение маркера, свидетельствующего о хроническом алкоголизме, – карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), а также проверяться на наличие наркотиков. В случае положительного анализа водитель, согласно документу, будет направлен на дополнительную комиссию в наркологическом диспансере.
21 ноября заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что Минздрав решил отложить вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей. По его словам, решение было принято с учетом беспокойства водителей. Ведомство дополнительно изучит методы для проведения таких осмотров, в том числе ценообразование на них в регионах, добавил чиновник.