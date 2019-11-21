Путин назвал чушью приказ Минздрава о новом порядке медосмотра водителей

Ранее в соцсетях появились фотографии объявлений у кабинетов прохождения медкомиссий на водительские права, в которых говорилось о повышении цены на процедуру до 9000 руб. с 22 ноября. Рост цен объяснялся введением новых правил медосмотра водителей. Их предложил Минздрав: приказ ведомства предписывает водителям проходить тест на определение маркера, свидетельствующего о хроническом алкоголизме, – карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), а также проверяться на наличие наркотиков. В случае положительного анализа водитель, согласно документу, будет направлен на дополнительную комиссию в наркологическом диспансере.