Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей
Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. Он пояснил, что решение принято из-за беспокойства водителей.
Салагай добавил, что ведомство дополнительно изучит методы для проведения таких осмотров, в том числе ценообразование на них в регионах.
Приказ Минздрава о порядке медосмотра при получении водительских прав должен был вступить в силу 22 ноября. Документ предписывает будущим водителям проходить тест на определение маркера, свидетельствующего о хроническом алкоголизме, – карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Ранее подобный анализ проводился по желанию врача. Еще одно нововведение – тест на наличие наркотических веществ. В случае положительного анализа будущий водитель согласно приказу должен пройти дополнительную комиссию в наркологическом диспансере.
Ранее в соцсетях появились фотографии объявлений, висящих у кабинетов прохождения медкомиссий на водительское удостоверение, в которых говорилось о повышении цены на процедуру до 4000–9000 руб. с 22 ноября. В нескольких российских городах накануне, 20 ноября, возникли очереди перед наркологическими диспансерами: люди хотели получить медицинские справки по старым ценам, сообщали местные СМИ.