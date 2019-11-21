Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей

Ранее в соцсетях появились фотографии объявлений, висящих у кабинетов прохождения медкомиссий на водительское удостоверение, в которых говорилось о повышении цены на процедуру до 4000–9000 руб. с 22 ноября. В нескольких российских городах накануне, 20 ноября, возникли очереди перед наркологическими диспансерами: люди хотели получить медицинские справки по старым ценам, сообщали местные СМИ.