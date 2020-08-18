Mercedes-Benz в России отзывает более 1200 автомобилей
Официальный представитель Mercedes-Benz в России «Мерседес-Бенц рус» отзывает 1246 автомобилей модели Vito (тип 447) из-за вероятности возникновения короткого замыкания и пожара, сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат авто, реализованные с июля 2014 г. по июнь 2018 г., уточнили в ведомстве.
«Причиной отзыва транспортных средств является установленная дополнительная АКБ (аккумуляторная батарея. ‒ «Ведомости») под передним правым сиденьем без предусмотренной крышки основания каркаса сиденья. Ненадлежащее использование открытого основания каркаса сиденья в качестве места для хранения предметов может привести к короткому замыканию, если при помещении проводящего предмета произойдет замыкание между двумя полюсами АКБ», ‒ пояснили в Росстандарте.
«Мерседес-Бенц рус» проинформирует владельцев подпадающих под отзыв авто письменно или по телефону. Также узнать, нужно ли сдать свое транспортное средство в ремонт, можно самостоятельно.
Ремонт проведут бесплатно. В ходе него будет дополнительно установлена крышка на основание каркаса сиденья автомобиля.