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Mercedes-Benz в России отзывает более 1200 автомобилей

Ведомости

Официальный представитель Mercedes-Benz в России «Мерседес-Бенц рус» отзывает 1246 автомобилей модели Vito (тип 447) из-за вероятности возникновения короткого замыкания и пожара, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат авто, реализованные с июля 2014 г. по июнь 2018 г., уточнили в ведомстве.

«Причиной отзыва транспортных средств является установленная дополнительная АКБ (аккумуляторная батарея. ‒ «Ведомости») под передним правым сиденьем без предусмотренной крышки основания каркаса сиденья. Ненадлежащее использование открытого основания каркаса сиденья в качестве места для хранения предметов может привести к короткому замыканию, если при помещении проводящего предмета произойдет замыкание между двумя полюсами АКБ», ‒ пояснили в Росстандарте. 

«Мерседес-Бенц рус» проинформирует владельцев подпадающих под отзыв авто письменно или по телефону. Также узнать, нужно ли сдать свое транспортное средство в ремонт, можно самостоятельно.

Ремонт проведут бесплатно. В ходе него будет дополнительно установлена крышка на основание каркаса сиденья автомобиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных