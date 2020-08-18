Mercedes-Benz в России отзывает более 1200 автомобилей

«Причиной отзыва транспортных средств является установленная дополнительная АКБ (аккумуляторная батарея. ‒ «Ведомости») под передним правым сиденьем без предусмотренной крышки основания каркаса сиденья. Ненадлежащее использование открытого основания каркаса сиденья в качестве места для хранения предметов может привести к короткому замыканию, если при помещении проводящего предмета произойдет замыкание между двумя полюсами АКБ», ‒ пояснили в Росстандарте.