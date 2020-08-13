«Ренессанс страхование» назвало самую «аварийную» модель в каршеринге
Наиболее «аварийным» среди каршеринговых автомобилей является Hyundai Solaris: на данную модель приходится 77% случаев ДТП, произошедших по вине водителей арендованных на короткое время машин, говорится в исследовании «Ренессанс страхования». В расчете учитывался количественный вес каждой модели.
«Если рассматривать ДТП, которые случаются по вине каршеринговых автомобилей, по моделям, то наиболее "аварийным" оказывается Hyundai Solaris – частота попадания в ДТП составляет 77%», – говорится в сообщении компании.
Дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей каршеринга в 50% случаев происходят по вине авто экономкласса. Наибольший денежный урон приносят аварии, случившиеся с Renault Kaptur. Наименее «аварийными» аналитики признали Mercedes-Benz CLA и Smart Fortwo.
По данным «Ренессанс страхования», чаще всего (в 80% случаев) в авариях с участием автомобилей каршеринга в России виноваты мужчины. Большинство – 71% – ДТП с такими авто происходит днем, однако средний размер выплаты по ОСАГО по таким убыткам почти вдвое меньше, чем ночью: 65 900 против 115 500 руб. соответственно.
В Москве такие авто попадали в аварии 421 раз в 2019 г., сообщал ранее Центр организации дорожного движения столицы. При этом автомобили каршеринга попадали в ДТП так же часто, как личные, если учесть, что каршеринговый автомобиль за год проезжает в среднем 45 000 км, а личный – 10 000–15 000 км, подчеркнули аналитики.