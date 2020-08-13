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«Ренессанс страхование» назвало самую «аварийную» модель в каршеринге

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Наиболее «аварийным» среди каршеринговых автомобилей является Hyundai Solaris: на данную модель приходится 77% случаев ДТП, произошедших по вине водителей арендованных на короткое время машин, говорится в исследовании «Ренессанс страхования». В расчете учитывался количественный вес каждой модели.

«Если рассматривать ДТП, которые случаются по вине каршеринговых автомобилей, по моделям, то наиболее "аварийным" оказывается Hyundai Solaris – частота попадания в ДТП составляет 77%», – говорится в сообщении компании.

Дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей каршеринга в 50% случаев происходят по вине авто экономкласса. Наибольший денежный урон приносят аварии, случившиеся с Renault Kaptur. Наименее «аварийными» аналитики признали Mercedes-Benz CLA и Smart Fortwo. 

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По данным «Ренессанс страхования», чаще всего (в 80% случаев) в авариях с участием автомобилей каршеринга в России виноваты мужчины. Большинство – 71% – ДТП с такими авто происходит днем, однако средний размер выплаты по ОСАГО по таким убыткам почти вдвое меньше, чем ночью: 65 900 против 115 500 руб. соответственно.

В Москве такие авто попадали в аварии 421 раз в 2019 г., сообщал ранее Центр организации дорожного движения столицы. При этом автомобили каршеринга попадали в ДТП так же часто, как личные, если учесть, что каршеринговый автомобиль за год проезжает в среднем 45 000 км, а личный – 10 000–15 000 км, подчеркнули аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных