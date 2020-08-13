«Ренессанс страхование» назвало самую «аварийную» модель в каршеринге

В Москве такие авто попадали в аварии 421 раз в 2019 г., сообщал ранее Центр организации дорожного движения столицы. При этом автомобили каршеринга попадали в ДТП так же часто, как личные, если учесть, что каршеринговый автомобиль за год проезжает в среднем 45 000 км, а личный – 10 000–15 000 км, подчеркнули аналитики.