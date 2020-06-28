Каршеринг борется за клиентов промоакциями

Ограничения на работу каршеринга в Москве сняты указом мэра столицы Сергея Собянина 9 июня. Из-за самоизоляции операторы каршеринга не работали с 13 апреля по 25 мая, а затем была разрешена лишь долгосрочная аренда. В июне 2020 г. на одну машину каршеринга приходится пять аренд в день, а в 2019 г. было семь, утверждает представитель департамента транспорта г. Москвы. Во время ограничений каршеринги еженедельно теряли около 250 млн руб. на лизинговых выплатах, отмечалось в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки».