Спрос на каршеринг вернулся к докоронавирусному уровню

Ограничения на работу каршеринга сняты указом мэра Москвы Сергея Собянина с 9 июня. Из-за отсутствия необходимых инструкций от Роспотребнадзора «Яндекс.Драйв», YouDrive и Belkacar смогли возобновить свою деятельность только утром 10 июня. Еще один сервис, «Делимобиль», обновил тарифы на обычные 9 июня, его представитель не прокомментировал это.