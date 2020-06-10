Спрос на каршеринг вернулся к докоронавирусному уровню

Спрос на каршеринг вернулся к докоронавирусному уровнюОграничения на работу операторов сняты 9 июня
В первый день полноценной работы каршеринговых компаний в Москве, 10 июня, спрос на услуги сервисов практически вернулся к уровню до коронавируса. Об этом «Ведомостям» сообщили представитель YouDrive и соосновательница Belkacar Екатерина Макарова.
Ограничения на работу каршеринга сняты указом мэра Москвы Сергея Собянина с 9 июня. Из-за отсутствия необходимых инструкций от Роспотребнадзора «Яндекс.Драйв», YouDrive и Belkacar смогли возобновить свою деятельность только утром 10 июня. Еще один сервис, «Делимобиль», обновил тарифы на обычные 9 июня, его представитель не прокомментировал это.
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