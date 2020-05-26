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За первый день работы каршеринга в аренду взяли лишь 5% машин

Операторы не ждут изменений до конца ограничений
Ксения Вирченко
Маргарита Рябинкина для Ведомостей

В первый день возобновления работы каршеринга в Москве, 25 мая, жители столицы взяли в аренду 1500 машин из 30 000 доступных. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, наибольший спрос был в Таганском и Тверском районах, Люблине и Куркине.

Указ мэра Москвы Сергея Собянина от 21 мая разрешает арендовать машину каршеринга не менее чем на 5 дней. У человека должен быть цифровой пропуск, разрешающий передвижение по городу. Перед передачей пользователю машина обязательно должна быть продезинфицирована. До тех пор пока краткосрочный прокат на одну – две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у горожан, писал Собянин в своем блоге.

Запрет на работу каршеринга в Москве был введен 13 апреля. Соблюдать режим дезинфекции в таких машинах очень сложно – пока придется обходиться без него, объяснил Собянин в своем блоге 10 апреля.

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Пропуска будут внедряться в три этапа, начиная со следующей недели

Четыре крупных оператора каршеринга в Москве – «Делимобиль», YouDrive, «Яндекс.Драйв» и BelkaCar – возобновили работу.

За первый день работы BelkaCar количество бронирований составило 1% по сравнению с обычным режимом работы, рассказала соосновательница компании Екатерина Макарова.

Безусловно, новый формат и обязательный длительный пропуск сказываются на спросе, подтверждает представитель «Делимобиля». Прежних оборотов, когда совершалось от 78 000 до 81 000 поездок в день, сейчас нет. Учитывая сохраняющийся в городе режим самоизоляции, это невозможно, подчеркивает он.

Клиенты звонят и спрашивают, когда BelkaCar откроется в штатном режиме, так как в общественный транспорт идти не хотят, сетует Макарова. Пока не заработают стандартные тарифы краткосрочной аренды, ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, считает собеседник «Ведомостей», близкий к одному из операторов каршеринга.

Представитель YouDrive от комментариев отказался, «Яндекс.Драйв» – не ответил на запрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных