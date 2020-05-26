За первый день работы каршеринга в аренду взяли лишь 5% машин

Указ мэра Москвы Сергея Собянина от 21 мая разрешает арендовать машину каршеринга не менее чем на 5 дней. У человека должен быть цифровой пропуск, разрешающий передвижение по городу. Перед передачей пользователю машина обязательно должна быть продезинфицирована. До тех пор пока краткосрочный прокат на одну – две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у горожан, писал Собянин в своем блоге.