За первый день работы каршеринга в аренду взяли лишь 5% машин

За первый день работы каршеринга в аренду взяли лишь 5% машинОператоры не ждут изменений до конца ограничений
В первый день возобновления работы каршеринга в Москве, 25 мая, жители столицы взяли в аренду 1500 машин из 30 000 доступных. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, наибольший спрос был в Таганском и Тверском районах, Люблине и Куркине.
Указ мэра Москвы Сергея Собянина от 21 мая разрешает арендовать машину каршеринга не менее чем на 5 дней. У человека должен быть цифровой пропуск, разрешающий передвижение по городу. Перед передачей пользователю машина обязательно должна быть продезинфицирована. До тех пор пока краткосрочный прокат на одну – две поездки невозможен, долгосрочная аренда машин может стать приемлемым решением для операторов и будет пользоваться определенным спросом у горожан, писал Собянин в своем блоге.
Запрет на работу каршеринга в Москве был введен 13 апреля. Соблюдать режим дезинфекции в таких машинах очень сложно – пока придется обходиться без него, объяснил Собянин в своем блоге 10 апреля.
Четыре крупных оператора каршеринга в Москве – «Делимобиль», YouDrive, «Яндекс.Драйв» и BelkaCar – возобновили работу.
За первый день работы BelkaCar количество бронирований составило 1% по сравнению с обычным режимом работы, рассказала соосновательница компании Екатерина Макарова.
Безусловно, новый формат и обязательный длительный пропуск сказываются на спросе, подтверждает представитель «Делимобиля». Прежних оборотов, когда совершалось от 78 000 до 81 000 поездок в день, сейчас нет. Учитывая сохраняющийся в городе режим самоизоляции, это невозможно, подчеркивает он.
Клиенты звонят и спрашивают, когда BelkaCar откроется в штатном режиме, так как в общественный транспорт идти не хотят, сетует Макарова. Пока не заработают стандартные тарифы краткосрочной аренды, ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, считает собеседник «Ведомостей», близкий к одному из операторов каршеринга.
Представитель YouDrive от комментариев отказался, «Яндекс.Драйв» – не ответил на запрос.