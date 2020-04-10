Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Собянин объявил о введении пропускного режима в МосквеПропуска будут внедряться в три этапа, начиная со следующей недели
Со следующей недели в Москве будет постепенно вводиться пропускной режим, объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Этот процесс будет проходить в несколько этапов: сначала будут введены пропуска для поездок на работу, затем – для поездок в других целях, на третьем этапе (если понадобится) – для передвижений внутри района. Сроки каждого этапа и правила получения пропусков объявят позже.
Пропускная система будет носить заявительный характер, отметил Собянин. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений, добавил он.
За последние сутки число больных увеличилось на 1124 и достигло 7822 человек. Это порядка 75% процентов всех случаев заражения в России. Система пропусков поможет городу увидеть полную картину: сколько человек в какой день побывали на улице, поясняет человек, близкий к мэрии. Эта статистика также нужна для того, чтобы сделать прогнозы распространения коронавируса и планировать нагрузки на городские службы и систему здравоохранения Москвы. Такой пропуск может стать определенным подтверждением того, что у человека есть уважительная причина для выхода из дома. Кроме того, необходимость каждый раз согласовывать свой выход с властями может и отменить такие намерения: зачастую горожане нарушают режим самоизоляции не по необходимости, а потому что нет жесткого контроля.
В Москве со 2 апреля действуют установленные городским КоАПом штрафы от 4000 до 5000 руб. за нарушение режима самоизоляции. Московская полиция уже начала штрафовать нарушителей, однако выписывает штрафы по федеральному КоАПу и за нарушение карантина, а не самоизоляции – от 15 000 до 40 000 руб.
Пропускная система – лишь одна из новых мер, которые власти Москвы объявили для борьбы с распространением коронавируса. По словам Собянина, все эти меры он согласовал с руководством страны.
«Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня – уже 1300. Большая часть пациентов поступает еще до того, как был установлен лабораторно диагноз "коронавирус". Но по клинической картине и лучевой диагностике врачи видят, что с высокой долей вероятности это именно коронавирус. Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит»
С 13 по 19 апреля в столице приостанавливается работа большинства предприятий. Список отраслей, сотрудникам которых запрещено ходить на работу, содержится в указе мэра и насчитывает 45 пунктов, в том числе строительные работы, производство одежды и мебели, оптовая и розничная торговля товарами не первой необходимости. Приостанавливается работа каршеринга. Спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него.
По словам Собянина, в Москве с 13 по 16 апреля продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ.
Рост числа заразившихся коронавирусом заставляет московские власти создавать дополнительные места в больницах для лечения больных COVID-19. По словам Собянина, уже перепрофилировано 25 больниц и еще столько же будет перепрофилировано в ближайшие дни. Кроме того, 40 поликлиник с современным оборудованием для компьютерной томографии займутся диагностикой и лечением заразившихся коронавирусом.