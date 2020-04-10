Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

За последние сутки число больных увеличилось на 1124 и достигло 7822 человек. Это порядка 75% процентов всех случаев заражения в России. Система пропусков поможет городу увидеть полную картину: сколько человек в какой день побывали на улице, поясняет человек, близкий к мэрии. Эта статистика также нужна для того, чтобы сделать прогнозы распространения коронавируса и планировать нагрузки на городские службы и систему здравоохранения Москвы. Такой пропуск может стать определенным подтверждением того, что у человека есть уважительная причина для выхода из дома. Кроме того, необходимость каждый раз согласовывать свой выход с властями может и отменить такие намерения: зачастую горожане нарушают режим самоизоляции не по необходимости, а потому что нет жесткого контроля.