Сниженные тарифы ОСАГО для аккуратных водителей начнут действовать с 5 сентября
Указание Банка России, согласно которому тарифы ОСАГО для осторожных водителей будут снижены на 10%, а для аварийных, наоборот, повышены, вступает в силу с 5 сентября, сообщает пресс-служба регулятора.
«Министерство юстиции зарегистрировало указание Банка России, которое позволит страховщикам назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф ‒ тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», ‒ сказано в сообщении.
Согласно проекту указания теперь минимальное значение базовой ставки ОСАГО для тех, кто использует автомобиль для бытовых и семейных нужд, составит 2471 руб., а максимальное ‒ 5436 руб. Это же распространяется на индивидуальных предпринимателей. Для юридических лиц, имеющих транспортные средства специального назначения, и оперативных служб ставка составит 1646‒3493 руб.
Самый широкий тарифный коридор предусмотрен для водителей такси ‒ от 2877 до 9619 руб. Меньше всего будут платить владельцы мотоциклов, мопедов и легких квадрациклов вне зависимости от статуса юридического лица ‒ от 625 до 1548 руб.
Поправки в закон об ОСАГО, в соответствии с которыми страховые тарифы стали индивидуальными в зависимости от характеристики водителя, вступили в силу с 24 августа 2020 г. Среди факторов, определяющих стоимость ОСАГО, могут быть нарушение правил дорожного движения, возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя и наличие у него детей, установка на автомобиле телематических устройств и др.