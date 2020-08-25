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Сниженные тарифы ОСАГО для аккуратных водителей начнут действовать с 5 сентября

Ведомости

Указание Банка России, согласно которому тарифы ОСАГО для осторожных водителей будут снижены на 10%, а для аварийных, наоборот, повышены, вступает в силу с 5 сентября, сообщает пресс-служба регулятора. 

«Министерство юстиции зарегистрировало указание Банка России, которое позволит страховщикам назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф ‒ тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», ‒ сказано в сообщении.

Согласно проекту указания теперь минимальное значение базовой ставки ОСАГО для тех, кто использует автомобиль для бытовых и семейных нужд, составит 2471 руб., а максимальное ‒ 5436 руб. Это же распространяется на индивидуальных предпринимателей. Для юридических лиц, имеющих транспортные средства специального назначения, и оперативных служб ставка составит 1646‒3493 руб. 

Самый широкий тарифный коридор предусмотрен для водителей такси ‒ от 2877 до 9619 руб. Меньше всего будут платить владельцы мотоциклов, мопедов и легких квадрациклов вне зависимости от статуса юридического лица ‒ от 625 до 1548 руб.

Поправки в закон об ОСАГО, в соответствии с которыми страховые тарифы стали индивидуальными в зависимости от характеристики водителя, вступили в силу с 24 августа 2020 г. Среди факторов, определяющих стоимость ОСАГО, могут быть нарушение правил дорожного движения, возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя и наличие у него детей, установка на автомобиле телематических устройств и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных