Сниженные тарифы ОСАГО для аккуратных водителей начнут действовать с 5 сентября

Поправки в закон об ОСАГО, в соответствии с которыми страховые тарифы стали индивидуальными в зависимости от характеристики водителя, вступили в силу с 24 августа 2020 г. Среди факторов, определяющих стоимость ОСАГО, могут быть нарушение правил дорожного движения, возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя и наличие у него детей, установка на автомобиле телематических устройств и др.