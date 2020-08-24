Тариф ОСАГО стал персонифицированным

О значимости для страховщиков второго этапа реформирования ОСАГО говорит тот факт, что Сбербанк, который всячески сторонился этого проблемного вида страхования, в августе вошел на рынок. Пока, правда, не с собственным продуктом – его запуск обещан, но отложен на неопределенный срок, зато с целым маркетплейсом, на котором продаются полисы девяти страховщиков. Рыночные эксперты отмечают, что Сбербанк проявил дальновидность – с началом применения индивидуального тарифа он сможет собрать базу клиентов для выработки правильного тарифа для своего продукта ОСАГО. «Обычно на сбор и анализ данных по хорошим и плохим клиентам уходит год-полтора, так что собственный продукт по ОСАГО Сбербанка, скорее всего, мы увидим не раньше 2022 г., – рассказал эксперт, пожелавший остаться неназванным. – И тогда страховщики пожалеют, что своими руками дали козыри в руки столь мощному конкуренту».