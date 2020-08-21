Сбербанк займется повышением убыточности страхования

В том или ином виде все эти продукты и услуги уже существовали на рынке, но ни один из них не показал бурного роста и высоких доходов. Страхование домашних питомцев есть в линейке «Ингосстраха» и «Ренессанс страхования». Страхование «любимых вещей» активно предлагают сетевые магазины бытовой техники. Сегодня это один из самых неинтересных для клиента страховых продуктов, так как львиная доля уплаченных за полис денег идет на комиссию продавцу, а на страховую защиту остается не более четверти денег. Поэтому «Сбербанк страхование» хочет исключить из цепочки магазин – страховой полис можно купить на сайте или в мобильном приложении, для чего достаточно представить фотографию любимой вещи и чек к ней. Так что продукт может обрести реальный смысл для клиента. Интересный нюанс – ноутбук, смартфон, горнолыжное снаряжение и даже квадрокоптер можно застраховать или на год, или на срок отпуска.