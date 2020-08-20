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Сбербанк запустил маркетплейс по продаже ОСАГО

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Сбербанк первым из российских банков запустил маркетплейс по продаже полисов ОСАГО, приобрести которые можно через мобильное приложение банка, сообщила журналистам в ходе пресс-конференции старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

«Знаковым событием является запуск полноценного маркетплейса ОСАГО. Полностью электрофицированный опыт. Сейчас клиенты «Сбербанка онлайн» совершенно бесшовным образом могут оформить ОСАГО от ведущих страховых компаний по принципу маркетплейса в SBOL», – сказала она.

На данный момент в рамках маркетплейса Сбербанк сотрудничает с девятью страховыми компаниями, уточнила директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре. В мобильном приложении клиенты могут посмотреть котировки от партнеров-страховщиков банка, уточнить коэффициент своей аварийности или получить скидку за безаварийную езду, рассказала она.

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В будущем Сбербанк планирует настроить работу маркетплейса таким образом, чтобы полис автострахования предлагался клиенту в тот момент, когда у него возникает потребность оформить подобный договор или продлить уже существующий. Кроме того, до конца 2020 г. Сбербанк выведет на маркетплейс полисы автокаско, заявила Соомре.

О запуске маркетплейса полисов автострахования Алымова объявила в декабре 2019 г. Тогда агрегатор заработал в пилотном режиме только для сотрудников Сбербанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных