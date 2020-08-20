Сбербанк запустил маркетплейс по продаже ОСАГО

В будущем Сбербанк планирует настроить работу маркетплейса таким образом, чтобы полис автострахования предлагался клиенту в тот момент, когда у него возникает потребность оформить подобный договор или продлить уже существующий. Кроме того, до конца 2020 г. Сбербанк выведет на маркетплейс полисы автокаско, заявила Соомре.