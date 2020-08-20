Сбербанк запустил маркетплейс по продаже ОСАГО
Сбербанк первым из российских банков запустил маркетплейс по продаже полисов ОСАГО, приобрести которые можно через мобильное приложение банка, сообщила журналистам в ходе пресс-конференции старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.
«Знаковым событием является запуск полноценного маркетплейса ОСАГО. Полностью электрофицированный опыт. Сейчас клиенты «Сбербанка онлайн» совершенно бесшовным образом могут оформить ОСАГО от ведущих страховых компаний по принципу маркетплейса в SBOL», – сказала она.
На данный момент в рамках маркетплейса Сбербанк сотрудничает с девятью страховыми компаниями, уточнила директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре. В мобильном приложении клиенты могут посмотреть котировки от партнеров-страховщиков банка, уточнить коэффициент своей аварийности или получить скидку за безаварийную езду, рассказала она.
В будущем Сбербанк планирует настроить работу маркетплейса таким образом, чтобы полис автострахования предлагался клиенту в тот момент, когда у него возникает потребность оформить подобный договор или продлить уже существующий. Кроме того, до конца 2020 г. Сбербанк выведет на маркетплейс полисы автокаско, заявила Соомре.
О запуске маркетплейса полисов автострахования Алымова объявила в декабре 2019 г. Тогда агрегатор заработал в пилотном режиме только для сотрудников Сбербанка.