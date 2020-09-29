ГИБДД назвала самую «смертельную» трассу Москвы
Самая аварийно-опасная магистраль Москвы по количеству погибших в ДТП — Московская кольцевая автодорога (МКАД), сообщают «РИА новости» со ссылкой на врио начальника управления ГИБДД по Москве Алексея Диокина.
«Мы провели определенные изыскания в части определения наиболее аварийно-опасных магистралей в городе Москве. У нас большую часть погибших дает Московская кольцевая автодорога», — сказал Диокин. По его словам, на МКАД за восемь месяцев 2020 года погибли 53 человека — на шесть меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Много жертв ДТП за восемь месяцев также зафиксировано на Калужском шоссе — 10 и на Кутузовском проспекте — 5. Всего с начала года в Москве произошло 5536 автомобильных аварий, в которых погибли 255 человек, рассказал Диокин.
Ранее в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что Дорожно-транспортные происшествия в Москве летом чаще всего происходили на крупных магистралях — МКАД, Варшавском, Калужском и Ленинградском шоссе, а также на Кутузовском, Волгоградском, Ленинградском проспектах и шоссе Энтузиастов.