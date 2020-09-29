ГИБДД назвала самую «смертельную» трассу Москвы

«Мы провели определенные изыскания в части определения наиболее аварийно-опасных магистралей в городе Москве. У нас большую часть погибших дает Московская кольцевая автодорога», — сказал Диокин. По его словам, на МКАД за восемь месяцев 2020 года погибли 53 человека — на шесть меньше, чем за аналогичный период 2019 года.