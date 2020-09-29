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ГИБДД назвала самую «смертельную» трассу Москвы

Ведомости

Самая аварийно-опасная магистраль Москвы по количеству погибших в ДТП — Московская кольцевая автодорога (МКАД), сообщают «РИА новости» со ссылкой на врио начальника управления ГИБДД по Москве Алексея Диокина.

«Мы провели определенные изыскания в части определения наиболее аварийно-опасных магистралей в городе Москве. У нас большую часть погибших дает Московская кольцевая автодорога», — сказал Диокин. По его словам, на МКАД за восемь месяцев 2020 года погибли 53 человека — на шесть меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Много жертв ДТП за восемь месяцев также зафиксировано на Калужском шоссе — 10 и на Кутузовском проспекте — 5. Всего с начала года в Москве произошло 5536 автомобильных аварий, в которых погибли 255 человек, рассказал Диокин.

Ранее в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что Дорожно-транспортные происшествия в Москве летом чаще всего происходили на крупных магистралях — МКАД, Варшавском, Калужском и Ленинградском шоссе, а также на Кутузовском, Волгоградском, Ленинградском проспектах и шоссе Энтузиастов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных