Вступили в силу новые правила покупки полисов ОСАГО
Автовладельцы в России с 19 октября смогут покупать полисы ОСАГО через финансовые платформы. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Новые правила вступают в силу в рамках поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Согласно документу, стоимость полиса ОСАГО должна быть одинаковой на финансовой платформе и на официальном сайте страховщика.
C 1 октября для получения полиса ОСАГО необходимо предъявлять действующую диагностическую карту. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать все за свой счет.
В августе россиянам разрешили регистрировать автомобили в многофункциональных центрах (МФЦ). C 1 января 2020 г. в России вступили новые правила регистрации автомобилей. В частности, к этому процессу допустили дилеров и производителей транспортных средств. Теперь они смогут действовать от лица владельцев при подаче документов в ГИБДД на получение автомобильных номеров.