Вступили в силу новые правила покупки полисов ОСАГО

В августе россиянам разрешили регистрировать автомобили в многофункциональных центрах (МФЦ). C 1 января 2020 г. в России вступили новые правила регистрации автомобилей. В частности, к этому процессу допустили дилеров и производителей транспортных средств. Теперь они смогут действовать от лица владельцев при подаче документов в ГИБДД на получение автомобильных номеров.