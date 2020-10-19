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Вступили в силу новые правила покупки полисов ОСАГО

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Автовладельцы в России с 19 октября смогут покупать полисы ОСАГО через финансовые платформы. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила вступают в силу в рамках поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Согласно документу, стоимость полиса ОСАГО должна быть одинаковой на финансовой платформе и на официальном сайте страховщика.

C 1 октября для получения полиса ОСАГО необходимо предъявлять действующую диагностическую карту. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать все за свой счет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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