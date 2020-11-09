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«Коммерсантъ» узнал о планах изменить правила оформления мелких ДТП

Ведомости

МВД России и правительство Москвы рассматривают идею изменить порядок оформления мелких аварий, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, им вместе с экспертным центром Probok.net нужно проанализировать статистику смертей в результате «повторных» ДТП из-за наезда во время оформления аварий в Москве.

Инициативу лоббируют власти Москвы, обеспокоенные количеством смертей в ДТП, связанных с наездом на стоящие машины,— они выросли на 24% с начала 2020 г. В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, возглавляющего правительственную комиссию по безопасности дорожного движения, изданию подтвердили эту информацию. Если по итогам проверки выяснится, что доля погибших в «повторных» авариях превышает 10% от общего числа жертв ДТП в Москве, правила их оформления скорректируют.

По данным ГИБДД, с начала года в Москве зафиксировано более 3 тыс. ДТП, связанных с наездом на стоящие автомобили. По правилам ПДД, в случае аварии водитель должен остановиться, установить знак аварийной остановки, и освободить дорогу если его автомобиль затрудняет движение транспорта. Замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Александр Евсин полагает, что требование для водителей и пассажиров как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать гибель людей и снизит вероятность возникновения «повторных» аварий.

С 1 ноября автомобилисты во всех регионах России могут оформлять ДТП через европротокол онлайн. Это можно сделать, если в аварии участвовали два автомобиля, нет пострадавших и ущерба третьим лицам. Оформлять ДТП без сотрудников ГИБДД можно только при наличии у обеих сторон действующего полиса ОСАГО. В середине сентября Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил о скором запуске дополнительного модуля в приложении «Помощник ОСАГО», который позволит оформлять ДТП по европротоколу полностью удаленно – через мобильное приложение.

Ранее по теме: РСА запустил сервис онлайн-проверки данных в полисе ОСАГО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных