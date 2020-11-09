«Коммерсантъ» узнал о планах изменить правила оформления мелких ДТП

С 1 ноября автомобилисты во всех регионах России могут оформлять ДТП через европротокол онлайн. Это можно сделать, если в аварии участвовали два автомобиля, нет пострадавших и ущерба третьим лицам. Оформлять ДТП без сотрудников ГИБДД можно только при наличии у обеих сторон действующего полиса ОСАГО. В середине сентября Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил о скором запуске дополнительного модуля в приложении «Помощник ОСАГО», который позволит оформлять ДТП по европротоколу полностью удаленно – через мобильное приложение.