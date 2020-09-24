РСА запустил сервис онлайн-проверки данных в полисе ОСАГО

C развитием онлайн-продаж и сервисов в страховании выросло и количество связанных с этим мошенничеств. «Несмотря на то что сегодня четко зафиксирован тренд, связанный с урегулированием убытков онлайн, специалисты, которые занимаются в страховых компаниях противодействием страховому мошенничеству, видят все риски, которые могут появиться в системе онлайн, и не всегда будут давать добро и согласовывать те продукты, которые компания будет принимать в этой сфере. Возникает много различных проблем, но в онлайн двигаться нужно, это наше будущее. При этом страховое мошенничество всегда будет идти с нами в ногу», – предупредил Ефремов. Именно поэтому РСА и сами страховщики применяют все возможные технические новшества для противодействия мошенникам.