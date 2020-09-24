РСА запустил сервис онлайн-проверки данных в полисе ОСАГО

РСА запустил сервис онлайн-проверки данных в полисе ОСАГОТеперь каждый автовладелец может сам проверить данные полиса, приобретенного у посредника
Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил «антимошеннический» сервис, позволяющий проверить, какие именно данные были указаны страхователем в заявлении на страхование и как они повлияли на расчет страховой премии при заключении полиса ОСАГО. «Новый сервис позволит автовладельцу самостоятельно проверить, какие именно данные были указаны при оформлении его полиса ОСАГО, если он оформлял его через посредника, а в случае аварии быстро выяснить на месте ДТП, действителен ли полис виновника происшествия», – рассказал президент РСА Игорь Юргенс.
Напомним, что оформлять ДТП без сотрудников ГИБДД (применять европротокол) можно только при наличии у обеих сторон действующего полиса ОСАГО. Если в полис внесены неверные данные, он считается недействительным, соответственно, пострадавший может остаться без компенсации ущерба.
Но многие посредники, продающие страховки, вносят ложные данные, позволяющие снижать коэффициенты, а соответственно, и цену полиса. Например, страховать джип как малолитражку или даже как мотоцикл. Новый сервис как раз предназначен для отслеживания и выявления таких махинаций. Если выяснится, что полис ОСАГО у виновника аварии поддельный, участники ДТП должны вызвать сотрудника правоохранительных органов.
По оценкам РСА, на сегодняшний день выявляется лишь около 10% преступлений, связанных со страховым мошенничеством. «Все остальные, как и размер убытков по ним, выпадают из правового поля», – сообщил Сергей Ефремов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), ссылаясь на сведения из Генпрокуратуры.
На сегодняшний день 30% мошенничеств в сфере страхования совершается организованными группами, которые функционируют как бизнес. По данным ВСС, в 2019 г. в правоохранительные органы было направлено 12 000 заявлений о страховом мошенничестве, а сумма ущерба от них была оценена в 8 млрд руб. В первом полугодии 2020 г. заявлений написано 5000, а сумма ущерба составила 3 млрд руб.
При этом уголовные дела были возбуждены всего лишь в 18% случаев. Можно только догадываться, каков объем улова мошенничеств, которые остались нераскрытыми. «Стоит задача увеличить процент возбуждаемости уголовных дел, чтобы остановить ту массу преступников, которые выносят деньги из страховых компаний», – подчеркнул Ефремов.
C развитием онлайн-продаж и сервисов в страховании выросло и количество связанных с этим мошенничеств. «Несмотря на то что сегодня четко зафиксирован тренд, связанный с урегулированием убытков онлайн, специалисты, которые занимаются в страховых компаниях противодействием страховому мошенничеству, видят все риски, которые могут появиться в системе онлайн, и не всегда будут давать добро и согласовывать те продукты, которые компания будет принимать в этой сфере. Возникает много различных проблем, но в онлайн двигаться нужно, это наше будущее. При этом страховое мошенничество всегда будет идти с нами в ногу», – предупредил Ефремов. Именно поэтому РСА и сами страховщики применяют все возможные технические новшества для противодействия мошенникам.
В качестве примера страны, где технические новшества успешно позволяют бороться с мошенничеством, эксперты приводят Италию, где клиент, попав в аварию, за сутки может урегулировать вопрос со страховым возмещением, просто ничего не делая. На помощь приходит «страховая телематика» – набор сервисов, интегрированных с системами страховщика, которые позволяют компании устанавливать справедливый тариф в зависимости от рискованности манеры езды водителя и исключать бытовое мошенничество.
«Предлагая клиенту моторный полис с телематикой, страховая компания стразу исключает риск профессионального страхового мошенничества, – рассказывает генеральный директор UBI Technologies Игорь Хереш. – Для предотвращения бытового мошенничества мы предлагаем сервис FNOL. В момент ДТП, когда даже водитель еще не осознал произошедшее, в колл-центр придет картинка, при нажатии на которую можно видеть всю информацию о ДТП. Для страховой это возможность уменьшить стоимость убытка, зафиксировав все обстоятельства аварии. Информация приходит в момент ДТП, она показывает, сколько было ударов, их направление и силу и по шестизначной шкале оценивает вероятную тяжесть повреждений водителя. Это циничный и бездушный свидетель, который покажет картину ДТП беспристрастно и при этом позволит оказать быструю помощь водителю».