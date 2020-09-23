Новая версия АИС ОСАГО собрала рекордное количество жалоб

Для потребителя между тем важна именно скорость оформления покупки, а также простота использования сервисов. «Если раньше ожидания некоего усредненного страхователя в автомоторном страховании сводились к тому, чтобы получить адекватные выплаты, которых бы хватило или почти хватило на ремонт, то сейчас речь идет о скорости и отсутствии каких-то странных и ненужных бюрократических процедур, – говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. – Например, я сам в этом году изменил своему страховщику, с которым был много лет, и ушел в другую страховую, потому что она предложила механизм полностью дистанционного урегулирования убытков, если они возникают, а кроме того, урегулирование убытков в течение часа. Кроме мобильного приложения, для этого ничего не нужно. Я думаю, что рано или поздно страховые компании, которые предлагают моментальное возмещение по стандартным страховым продуктам, будут выигрывать в борьбе за клиента».