ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

Для легковых автомобилей физлиц расширят на 10% вверх и вниз. Сейчас минимальное значение базовой ставки равняется 2746 руб., максимальное – 4942 руб. По новым правилам по этой группе минимальная ставка будет 2471 руб., максимальная – 5436 руб., рассказал на пресс-конференции зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Тариф для юрлиц расширят в обе стороны на 20%, по такси – на 30%, по грузовым автомобилям – на 20%. Для автобусов, трамваев и троллейбусов ставка снизится на 5%, уточнил он.