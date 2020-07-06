ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%На снижение ставки смогут рассчитывать аккуратные водители
ЦБ предложил расширить границы стоимости полисов ОСАГО – в среднем на 11% в сторону повышения и понижения. Такие изменения содержатся в проекте, который опубликовал регулятор.
Для легковых автомобилей физлиц расширят на 10% вверх и вниз. Сейчас минимальное значение базовой ставки равняется 2746 руб., максимальное – 4942 руб. По новым правилам по этой группе минимальная ставка будет 2471 руб., максимальная – 5436 руб., рассказал на пресс-конференции зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Тариф для юрлиц расширят в обе стороны на 20%, по такси – на 30%, по грузовым автомобилям – на 20%. Для автобусов, трамваев и троллейбусов ставка снизится на 5%, уточнил он.
Указание ЦБ начнет действовать 24 августа. Тогда же вступят в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. По новым правилам стоимость ОСАГО будет определяться для каждого водителя индивидуально. Страховщики будут учитывать наличие грубых нарушений правил дорожного движения. Также будут учитываться возраст автомобиля, его пробег, семейное положение водителя, наличие у него детей и другие факторы.
Расширение тарифного коридора, по словам Чистюхина, позволит страховщикам снижать тарифы ОСАГО для аккуратных водителей. «Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
ЦБ также внесет уточнение о характеристиках, которые запретят использовать для расчета стоимости полисов. Так, например, на цену страховки не должны влиять национальная, языковая или расовая принадлежностью водителя, его политические взгляды, должность или вероисповедание.
В ЦБ считают, что расширение тарифного коридора не приведет к росту цен на полисы ОСАГО и массовому пересмотру стоимости страховок к верхней границе коридора. Чистюхин говорит, что если изменения и будут, то затронут наиболее аварийных водителей.