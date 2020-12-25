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Mercedes-Benz отзывает почти 800 автомобилей в России

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Официальный представитель Mercedes-Benz в России «Мерседес-Бенц рус» отзывает 798 Mercedes-Benz GLC-класса (тип 253) из-за возможных проблем в рулевом механизме, сообщает Росстандарт.

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«Отзыву подлежат 798 автомобилей Mercedes-Benz GLC-класса (тип 253), реализованных в 2020 году, с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении ведомства. Причиной отзыва транспортных средств называется возможное изготовление жгута электропроводов блока управления рулевым механизмом «не в соответствии со спецификацией».

«Мерседес-Бенц рус» проинформирует владельцев подпадающих под отзыв авто письменно или по телефону. Узнать, нужно ли сдать свое транспортное средство в ремонт, можно самостоятельно.

Все работы проведут бесплатно.

Ранее по теме: Mercedes-Benz в России отзывает более 1200 автомобилей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных