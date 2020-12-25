Mercedes-Benz отзывает почти 800 автомобилей в России
Официальный представитель Mercedes-Benz в России «Мерседес-Бенц рус» отзывает 798 Mercedes-Benz GLC-класса (тип 253) из-за возможных проблем в рулевом механизме, сообщает Росстандарт.
«Отзыву подлежат 798 автомобилей Mercedes-Benz GLC-класса (тип 253), реализованных в 2020 году, с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении ведомства. Причиной отзыва транспортных средств называется возможное изготовление жгута электропроводов блока управления рулевым механизмом «не в соответствии со спецификацией».
«Мерседес-Бенц рус» проинформирует владельцев подпадающих под отзыв авто письменно или по телефону. Узнать, нужно ли сдать свое транспортное средство в ремонт, можно самостоятельно.
Все работы проведут бесплатно.