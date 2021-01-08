МВД с 1 марта начнет аннулировать карты не прошедших техосмотр машин
МВД России с 1 марта станет аннулировать диагностические карты не прошедших техосмотр транспортных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную редакцию федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Оператору, выдавшему диагностическую карту без проведения техосмотра, будет грозить штраф 100 — 300 тыс. руб., а отметка об аннулировании будет вноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, которая заработает также с 1 марта.
Система будет работать круглосуточно, все данные по техосмотру автомобилей будут храниться в электронном виде. Идентификатором сведений о результатах техосмотра станет номер диагностической карты автомобиля или один из реквизитов транспортных средств. Доступ к системе получат сотрудники ГАИ, также подразумевается защищенный обмен информацией с профессиональным объединением страховщиков.
Введение единой автоматизированной системы техосмотра было утверждено премьером Михаилом Мишустиным в августе 2020 г. Документ обязывает операторов, проводящих техосмотр автомобиля, проводить его обязательную фотофиксацию, а также оформлять диагностические карты в электронном виде с цифровой подписью. Эти меры, по мнению разработчиков законопроекта, позволят пресечь выдачу поддельных диагностических карт и снизить количество ДТП.