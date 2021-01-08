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МВД с 1 марта начнет аннулировать карты не прошедших техосмотр машин

Ведомости

МВД России с 1 марта станет аннулировать диагностические карты не прошедших техосмотр транспортных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную редакцию федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Оператору, выдавшему диагностическую карту без проведения техосмотра, будет грозить штраф 100 — 300 тыс. руб., а отметка об аннулировании будет вноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, которая заработает также с 1 марта.

Система будет работать круглосуточно, все данные по техосмотру автомобилей будут храниться в электронном виде. Идентификатором сведений о результатах техосмотра станет номер диагностической карты автомобиля или один из реквизитов транспортных средств. Доступ к системе получат сотрудники ГАИ, также подразумевается защищенный обмен информацией с профессиональным объединением страховщиков.

Введение единой автоматизированной системы техосмотра было утверждено премьером Михаилом Мишустиным в августе 2020 г. Документ обязывает операторов, проводящих техосмотр автомобиля, проводить его обязательную фотофиксацию, а также оформлять диагностические карты в электронном виде с цифровой подписью. Эти меры, по мнению разработчиков законопроекта, позволят пресечь выдачу поддельных диагностических карт и снизить количество ДТП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных