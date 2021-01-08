МВД с 1 марта начнет аннулировать карты не прошедших техосмотр машин

Система будет работать круглосуточно, все данные по техосмотру автомобилей будут храниться в электронном виде. Идентификатором сведений о результатах техосмотра станет номер диагностической карты автомобиля или один из реквизитов транспортных средств. Доступ к системе получат сотрудники ГАИ, также подразумевается защищенный обмен информацией с профессиональным объединением страховщиков.