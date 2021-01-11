Дилеры зафиксировали рост цен на автомобили в начале 2021 года
Повышение стоимости автомобилей, выпущенных в 2021 г., составило в среднем от 3 до 5%, следует из опроса дилеров, проведенного «Коммерсантом». Причиной этого стало падение курса рубля по отношению к доллару и евро, сейчас цены на рынке адаптируются к изменениям, пояснили эксперты.
О подорожании машин заявили главы «Автоспеццентра» и ГК «Фаворит Моторс» Денис Петрунин и Владимир Попов. При этом последний добавил, что стоимость автотранспорта продолжит расти в ближайшие месяцы.
Также Попов отметил, что большая часть брендов до сих пор не отыграла в ценах эффект девальвации отечественной валюты, поэтому некоторые ближайшие поставки импортных машин тормозятся. «Есть понимание, что по реальной цене рынок не примет эти машины, как это уже случилось с одной премиальной маркой после резкого осеннего повышения», — сказал эксперт.
При этом, по его словам, хотя в наличии у дилеров остались автомобили по прошлогодним ценам, существующих запасов хватит только до конца января. В то же время спрос на машины остается высоким. Так, в первый месяц года трафик в автосалонах был на 30% больше, чем в декабре, так как люди хотят приобрести машину до очередного ослабления рубля, сказал Дмитрий Бабанский из SBS Consulting.
Согласно опросу, цены на Volkswagen с начала года выросли в среднем на 2%, на Audi — на 2,2%, Mercedes — на 4-5%. При этом машины экономкласса — Lada Granta и Vesta — подорожали на 2,5% и 3,8% соответственно, XRAY — на 0,8%, Vesta Sport — на 1,5%.