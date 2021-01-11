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Дилеры зафиксировали рост цен на автомобили в начале 2021 года

Ведомости

Повышение стоимости автомобилей, выпущенных в 2021 г., составило в среднем от 3 до 5%, следует из опроса дилеров, проведенного «Коммерсантом». Причиной этого стало падение курса рубля по отношению к доллару и евро, сейчас цены на рынке адаптируются к изменениям, пояснили эксперты.

О подорожании машин заявили главы «Автоспеццентра» и ГК «Фаворит Моторс» Денис Петрунин и Владимир Попов. При этом последний добавил, что стоимость автотранспорта продолжит расти в ближайшие месяцы.

Также Попов отметил, что большая часть брендов до сих пор не отыграла в ценах эффект девальвации отечественной валюты, поэтому некоторые ближайшие поставки импортных машин тормозятся. «Есть понимание, что по реальной цене рынок не примет эти машины, как это уже случилось с одной премиальной маркой после резкого осеннего повышения», — сказал эксперт.

При этом, по его словам, хотя в наличии у дилеров остались автомобили по прошлогодним ценам, существующих запасов хватит только до конца января. В то же время спрос на машины остается высоким. Так, в первый месяц года трафик в автосалонах был на 30% больше, чем в декабре, так как люди хотят приобрести машину до очередного ослабления рубля, сказал Дмитрий Бабанский из SBS Consulting.

Согласно опросу, цены на Volkswagen с начала года выросли в среднем на 2%, на Audi — на 2,2%, Mercedes — на 4-5%. При этом машины экономкласса — Lada Granta и Vesta — подорожали на 2,5% и 3,8% соответственно, XRAY — на 0,8%, Vesta Sport — на 1,5%.

Ранее по теме: Эксперты и дилеры дали прогноз по продажам и ценам на автомобили в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных