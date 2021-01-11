Дилеры зафиксировали рост цен на автомобили в начале 2021 года

При этом, по его словам, хотя в наличии у дилеров остались автомобили по прошлогодним ценам, существующих запасов хватит только до конца января. В то же время спрос на машины остается высоким. Так, в первый месяц года трафик в автосалонах был на 30% больше, чем в декабре, так как люди хотят приобрести машину до очередного ослабления рубля, сказал Дмитрий Бабанский из SBS Consulting.