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Смертность в ДТП в России снизилась в 2020 году на 5,4%

Ведомости

Россия достигла рекордно низких показателей смертности в ДТП в 2020 г., сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт» и главу Бурятии Алексея Цыденова.

«На 5,4% снижение к уровню 2019 года. Мы по сути достигли рекордно низких показателей за всю современную историю по смертности на дорогах», – сказал Цыденов.

Смертность в ДТП на региональных дорогах за год снизилась на 1,5%, на муниципальных – на 7,5%, на федеральных – на 11%. «Федеральные дороги привели в нормативное состояние, и вот сразу результат», – отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству добиться снижения показателя смертности в ДТП до четырех смертей на 100 000 населения к 2030 г. «Ведомости» сообщали, что МВД настаивает на пересмотре целевого показателя, увеличив его в два раза – до 8,4 смерти на 100 000 человек. 

Ранее по теме: Полиция считает невыполнимым поручение Путина о снижении смертности в ДТП

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных