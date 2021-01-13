Смертность в ДТП в России снизилась в 2020 году на 5,4%
Россия достигла рекордно низких показателей смертности в ДТП в 2020 г., сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт» и главу Бурятии Алексея Цыденова.
«На 5,4% снижение к уровню 2019 года. Мы по сути достигли рекордно низких показателей за всю современную историю по смертности на дорогах», – сказал Цыденов.
Смертность в ДТП на региональных дорогах за год снизилась на 1,5%, на муниципальных – на 7,5%, на федеральных – на 11%. «Федеральные дороги привели в нормативное состояние, и вот сразу результат», – отметил он.