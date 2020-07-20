Полиция считает невыполнимым поручение Путина о снижении смертности в ДТП

По данным Росстата, в 2019 г. в ДТП в России погибло 16 981 человек. Это 11,6 смерти на 100 000 населения, приводила «Российская газета» данные ГИБДД. Почти 5000 погибших были пешеходами. Радикальное снижение смертности на дорогах является одним из главных положений майских указов 2018 г. Владимира Путина. Он поручил к 2024г. снизить смертность на дорогах в 3,5 раза – как раз до 4 смертей на 100 000 жителей, а к 2030 г. стремиться к нулевой смертности в ДТП. В 2017 г. в результате ДТП погибало 13 человек на 100 000 населения. По данным паспорта нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2019 г. показатель должен был снизиться до 11,7 (т. е. по факту он даже перевыполнен), в 2020 г. – до 10,9, а решающее падение смертности на дорогах закладывалось на 2023 и 2024 гг.