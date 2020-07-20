Полиция считает невыполнимым поручение Путина о снижении смертности в ДТП

Полиция считает невыполнимым поручение Путина о снижении смертности в ДТПМВД предлагает ослабить целевой норматив вдвое
Министерство внутренних дел настаивает на пересмотре целевого показателя смертности на российских дорогах. Вместо текущей цели на 2024 г. – 4 смерти в ДТП на 100 000 населения – МВД предлагает снизить планку вдвое: 8,4 смерти на 100 000. Это следует из протокола совещания от 19 июня у курирующего транспорт вице-премьера Марата Хуснуллина. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два человека, близких к разным участникам совещания.
По данным Росстата, в 2019 г. в ДТП в России погибло 16 981 человек. Это 11,6 смерти на 100 000 населения, приводила «Российская газета» данные ГИБДД. Почти 5000 погибших были пешеходами. Радикальное снижение смертности на дорогах является одним из главных положений майских указов 2018 г. Владимира Путина. Он поручил к 2024г. снизить смертность на дорогах в 3,5 раза – как раз до 4 смертей на 100 000 жителей, а к 2030 г. стремиться к нулевой смертности в ДТП. В 2017 г. в результате ДТП погибало 13 человек на 100 000 населения. По данным паспорта нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2019 г. показатель должен был снизиться до 11,7 (т. е. по факту он даже перевыполнен), в 2020 г. – до 10,9, а решающее падение смертности на дорогах закладывалось на 2023 и 2024 гг.
«Обсуждается внесение различных изменений в паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ответственным за реализацию нацпроектов поручено подготовить предложения по корректировке показателей», – заявил представитель Минтранса. Окончательные решения по нормативам будут принимать проектный комитет нацпроекта (его возглавляет курирующий вице-премьер) и президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам (его возглавляет премьер-министр). Финансирование нацпроекта в 2019–2024 гг. должно составить 4,8 трлн руб., говорится в его паспорте.
Почему МВД предлагает повысить прогнозный показатель смертности более чем вдвое, не ясно. Представитель министерства на запрос «Ведомостей» не ответил, а представитель Хуснуллина от комментариев отказался. На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сроки выполнения нацпроектов могут быть продлены вплоть до 2030 г. Но МВД вышло со своим предложением раньше.
Поставленная Путиным задача и раньше вызывала сомнения экспертов. В мировой практике нет примеров, чтобы смертность в ДТП снижалась в 3,5 раза за семь лет, предупреждали, в частности, эксперты Высшей школы экономики в прошлом году. С этой точки зрения предложение скорректировать нормативы логично, говорит директор Института транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. Во-первых, уровня в 4 смерти на 100 000 населения достигли всего несколько стран в мире – Швейцария, Норвегия, Сингапур, Великобритания, Нидерланды, Швеция; это высшая лига, даже на сверхбезопасных дорогах в Японии смертность чуть выше, объясняет Блинкин. Во-вторых, недостижим и темп снижения: чтобы добиться целевого показателя, нужно было бы снижать смертность в среднем на фантастические 20% в год, а это нереально, так не бывает в мировой практике, говорит эксперт.
4,8 трлн руб.
должно составить финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019–2024 гг., говорится в паспорте проекта на сайте правительства. Львиную долю должны обеспечить консолидированные бюджеты субъектов Федерации – 4,1 трлн руб. Федеральный бюджет выделит 440 млрд руб., 200 млрд придут из внебюджетных источников
«Цели, которые были сформулированы в указе и нацпроекте, ориентированы на полное выполнение программ по финансированию как федеральных, так региональных и местных дорог. Последние вносят самый большой вклад в аварийность», – замечает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Сейчас возникает угроза недофинансирования и показатель смертности окажется менее достижимым, рассуждает эксперт.
Повышением безопасности федеральных трасс занимается Росавтодор, а уровень смертности на региональных и местных дорогах – важная часть общей оценки деятельности губернаторов. «В 2019 г. на автомобильных дорогах федерального значения введено 327 км новых линий электроосвещения и 225 км ограждений, до конца 2022 г. планируется установить около 1000 км разделительного барьерного ограждения на федеральных трассах, протяженность которого на конец 2019 г. составляла 4137 км», – рассказал представитель Росавтодора. Совместно с ГИБДД разработан план снижения аварийности более чем на 3000 опасных участках дорог, в приоритете – освещение на дорогах, проходящих через населенные пункты, а также пешеходных переходов, автобусных остановок, транспортных развязок и одноуровневых пересечений, добавил представитель ведомства. В 2020–2022 гг. освещение появится на 2854 участках.
На смертность в ДТП влияет и поведение водителей. «ДТП происходят в основном из-за невнимательности, алкогольного или наркотического опьянения, нарушения правил водителями», – сказано на сайте Росинфостата. Например, причина каждой пятой аварии – несоблюдение последовательности движения на перекрестках, каждой десятой – несоблюдение оптимального расстояния между машинами, почти столько же аварий случается из-за нарушений движения на пешеходном переходе.
И тем не менее «увеличивать целевой показатель смертности в 2 раза все-таки чрезмерная осторожность», считает Косой. Например, смертность на дорогах Москвы уже сейчас находится на том уровне, который предлагается установить в качестве целевого на 2024 г., говорит эксперт.