Toyota отзывает более 3 тыс. автомобилей в России

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 17 августа 2018 года по настоящее время. На всех транспортных средствах проверят усилитель тормозов и заменят его на модернизированный в случае необходимости. Представители Toyota оповестят владельцев авто о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр с помощью рассылки писем и телефонных звонков. Владельцы могут и самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.