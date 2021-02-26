Toyota отзывает более 3 тыс. автомобилей в России
Официальный представитель Toyota на российском рынке — «Тойота Мотор» — отзывает 3428 автомобилей Toyota Hilux и Fortuner из-за возможного снижения эффективности тормозов при резком торможении, сообщает Росстандарт.
«Причина отзыва транспортных средств: прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства. В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении и, в худшем случае, тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов», — говорится в сообщении Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 17 августа 2018 года по настоящее время. На всех транспортных средствах проверят усилитель тормозов и заменят его на модернизированный в случае необходимости. Представители Toyota оповестят владельцев авто о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр с помощью рассылки писем и телефонных звонков. Владельцы могут и самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.
Все необходимые работы над автомобилями будут выполнены бесплатно, отметили в Росстандарте.