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Toyota отзывает более 3 тыс. автомобилей в России

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Официальный представитель Toyota на российском рынке — «Тойота Мотор» — отзывает 3428 автомобилей Toyota Hilux и Fortuner из-за возможного снижения эффективности тормозов при резком торможении, сообщает Росстандарт.

«Причина отзыва транспортных средств: прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства. В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении и, в худшем случае, тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов», — говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 17 августа 2018 года по настоящее время. На всех транспортных средствах проверят усилитель тормозов и заменят его на модернизированный в случае необходимости. Представители Toyota оповестят владельцев авто о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр с помощью рассылки писем и телефонных звонков. Владельцы могут и самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.

Все необходимые работы над автомобилями будут выполнены бесплатно, отметили в Росстандарте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных