Минпромторг допустил выделение допсредств на программы автокредитования

Льготное автокредитование в России работает через адресные программы — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют получить скидку до 10% и до 25% (для жителей Дальнего Востока) на первый взнос при покупке в кредит нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн руб. Сейчас действие этих программ распространяется на тех, кто покупает свой первый автомобиль, либо на семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, а также на медработников.