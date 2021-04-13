Минпромторг допустил выделение допсредств на программы автокредитования
Минпромторг РФ в ближайшее время проработает вопрос выделения дополнительных средств на финансирование программ адресной поддержки спроса на автомобили — льготное автокредитование и лизинг, а также расширит критерии доступности этих программ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса.
«Что касается мер стимулирования (спроса в автопроме – прим. ред.) этого года, мы в ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу и по автокредитованию. Расширим категории, в том числе, кому будет это предоставляться. Думаю, этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца текущего года», – сказал министр.
Выделение средств на адресные меры поддержки спроса регламентируется постановлениями правительства — 364-м в случае автокредитования и 649-м в случае лизинга.
В середине февраля автодилеры сообщили об исчерпании выделенных на 2021 г. правительством 9 млрд руб. на льготное автокредитование.
Льготное автокредитование в России работает через адресные программы — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют получить скидку до 10% и до 25% (для жителей Дальнего Востока) на первый взнос при покупке в кредит нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн руб. Сейчас действие этих программ распространяется на тех, кто покупает свой первый автомобиль, либо на семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, а также на медработников.
Льготный лизинг в России доступен и в рамках других программ — «Русский тягач», «Свое дело» и «Российский фермер», которые позволяют получить льготу до 12,5% на уплату первого взноса по договору лизинга коммерческой техники.