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Минпромторг допустил выделение допсредств на программы автокредитования

Ведомости

Минпромторг РФ в ближайшее время проработает вопрос выделения дополнительных средств на финансирование программ адресной поддержки спроса на автомобили — льготное автокредитование и лизинг, а также расширит критерии доступности этих программ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса.

«Что касается мер стимулирования (спроса в автопроме – прим. ред.) этого года, мы в ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу и по автокредитованию. Расширим категории, в том числе, кому будет это предоставляться. Думаю, этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца текущего года», – сказал министр.

Выделение средств на адресные меры поддержки спроса регламентируется постановлениями правительства — 364-м в случае автокредитования и 649-м в случае лизинга.

В середине февраля автодилеры сообщили об исчерпании выделенных на 2021 г. правительством 9 млрд руб. на льготное автокредитование.

Льготное автокредитование в России работает через адресные программы — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют получить скидку до 10% и до 25% (для жителей Дальнего Востока) на первый взнос при покупке в кредит нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн руб. Сейчас действие этих программ распространяется на тех, кто покупает свой первый автомобиль, либо на семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, а также на медработников.

Льготный лизинг в России доступен и в рамках других программ — «Русский тягач», «Свое дело» и «Российский фермер», которые позволяют получить льготу до 12,5% на уплату первого взноса по договору лизинга коммерческой техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных