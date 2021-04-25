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МВД: 138 000 человек не смогли сдать экзамен на права по новым правилам

Ведомости

Свыше 138 000 человек не смогли сдать экзамен на водительские права по новым правилам, которые вступили в силу с 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«За период с 1 по 20 апреля на территории России было выдано свыше 71 000 водительских удостоверений лицам, успешно сдавшим экзамены на право управления транспортными средствами. По результатам проведения практического экзамена... выставлено свыше 138 000 неудовлетворительных оценок», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что чаще всего кандидаты не уступают дорогу или создают помеху машинам и пешеходам, имеющим преимущество, игнорируют требования дорожной разметки, не включают указатели поворота и др.

С 1 апреля в силу вступили новые правила сдачи экзамена на водительские права. Из экзамена убрали «площадку»: все упражнения кандидаты в водители будут выполнять на улицах города. Экзамен не будет проводиться по заранее известным маршрутам, чтобы будущие водители не могли их заучить. Все ошибки разделены на несколько групп по количеству штрафных баллов, которые за них даются.

В апреле 2018 г. в ГИБДД объявили, что практическая часть экзамена на получение водительских прав, состоящая из двух частей, может быть объединена в одну. Во время подготовки нового регламента и дискуссий о нем в 2019 г. Госавтоинспекция объявила, что планирует вообще отменить штрафные баллы при сдаче практического экзамена, писал ТАСС. Представители автошкол выступали с критикой отмены практического вождения на площадке. С критикой инициативы выступили также Минтранс и Минобрнауки, писал «Коммерсантъ».

Ранее по теме: В России изменились правила сдачи экзамена на водительские права

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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