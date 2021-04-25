МВД: 138 000 человек не смогли сдать экзамен на права по новым правилам

В апреле 2018 г. в ГИБДД объявили, что практическая часть экзамена на получение водительских прав, состоящая из двух частей, может быть объединена в одну. Во время подготовки нового регламента и дискуссий о нем в 2019 г. Госавтоинспекция объявила, что планирует вообще отменить штрафные баллы при сдаче практического экзамена, писал ТАСС. Представители автошкол выступали с критикой отмены практического вождения на площадке. С критикой инициативы выступили также Минтранс и Минобрнауки, писал «Коммерсантъ».