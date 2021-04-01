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В России изменились правила сдачи экзамена на водительские права

Ведомости

Регламент сдачи экзамена на водительские права изменился с 1 апреля, говорится на сайте МВД. Ключевым изменением стала отмена площадки, рассказали в министерстве.

Новые правила сдачи на права:

  • Практическая часть экзамена будет проходить сразу на улицах города. При этом упражнения, которые ранее сдавались на площадке, будут включены в эту часть экзамена;

  • Экзамен не будет проводиться на заранее составленных маршрутах, чтобы кандидаты в водители не могли их заучить. ГИБДД определит дороги и территории, на которых можно будет проводить экзамен;

  • Ошибки на экзамене разделят на три группы по одному, двум или трем штрафным баллам. В отдельную группу вошли грубые ошибки, при которых экзамен сразу же закончится. Среди них непристегнутый ремень безопасности и использование телефона во время движения. Для сдачи экзамена кандидату нужно набрать меньше пяти штрафных баллов;

  • При подаче заявления на сдачу экзамена заполнять и распечатывать его будет сотрудник ГИБДД – заявитель будет только предоставлять документы, проверять заполненное заявление и подписывать его;

  • ГИБДД определила основания для аннулирования водительских прав. Основным из них является смерть владельца водительского удостоверения.

В апреле 2018 г. в ГИБДД объявили, что практическая часть экзамена на получение водительских прав, состоящая из двух частей, может быть объединена в одну. Во время подготовки нового регламента и дискуссий о нем в 2019 г. Госавтоинспекция объявила, что планирует вообще отменить штрафные баллы при сдаче практического экзамена, писал ТАСС. Представители автошкол выступали с критикой отмены практического вождения на площадке. С критикой инициативы выступили также Минтранс и Минобрнауки, писал «Коммерсантъ».

Ранее по теме: Минтранс выступил против предложенной ГИБДД реформы экзаменов на права

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных