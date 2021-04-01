В России изменились правила сдачи экзамена на водительские права

Практическая часть экзамена будет проходить сразу на улицах города. При этом упражнения, которые ранее сдавались на площадке, будут включены в эту часть экзамена;

Экзамен не будет проводиться на заранее составленных маршрутах, чтобы кандидаты в водители не могли их заучить. ГИБДД определит дороги и территории, на которых можно будет проводить экзамен;

Ошибки на экзамене разделят на три группы по одному, двум или трем штрафным баллам. В отдельную группу вошли грубые ошибки, при которых экзамен сразу же закончится. Среди них непристегнутый ремень безопасности и использование телефона во время движения. Для сдачи экзамена кандидату нужно набрать меньше пяти штрафных баллов;

При подаче заявления на сдачу экзамена заполнять и распечатывать его будет сотрудник ГИБДД – заявитель будет только предоставлять документы, проверять заполненное заявление и подписывать его;