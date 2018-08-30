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Минтранс выступил против предложенной ГИБДД реформы экзаменов на права

Минтранс и Минобрнауки выступили против предложенной ГИБДД реформы экзаменов на водительские права, которая предусматривает, в частности, объединение «площадки» и «города», сообщает «Коммерсантъ».

Минтранс не поддерживает инициативу ГИБДД, сказал начальник управления Агентства автомобильного транспорта (Росавтотранс) Минтранса России Николай Виблый: письмо об этом направил в МВД первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.

У Минтранса вызывает опасения, как во время экзамена можно будет проверить навыки будущего водителя грузовика, в частности умение трогаться на подъеме, парковку автомобиля параллельно тротуару, а также сцепление и расцепление прицепа с тягачом. Также ведомство обеспокоено новой опцией отмены итогов экзамена постфактум — с последующим аннулированием прав, — если будут обнаружены нарушения процедуры тестирования. Водители понесут «дополнительные издержки» из-за ошибок, совершенных экзаменаторами, указали в министерстве.

Идею разрешить принимать экзамены на автомагистралях Минтранс поддержал.

Минобрнауки, по данным «Коммерсанта», указало на то, что в ПДД вводится новый термин: «обучающий вождению» – это педагог, «соответствующий профстандартам и квалификационным требованиям». Если объединенный экзамен сдается на автомобиле автошколы, обучающий вождению находится в салоне машины. Это противоречит профстандарту педагога профессионального обучения (по приказу Минтруда 2015 г.). Официально министерство свою позицию не подтвердило.

В апреле этого года начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что практическая часть экзамена на получение водительских прав, состоящая из двух частей, может быть объединена в одну. В начале августа на сайте нормативных актов был опубликован соответствующий проект постановления.

Как указывает «Коммерсантъ», в профессиональном сообществе единого мнения о реформе нет. Гильдия автошкол, Московский региональный союз автошкол, Ассоциация автошкол Москвы поддержали ее. Против выступили Межрегиональная ассоциация автошкол, ДОСААФ, Федерация автошкол Татарстана и другие организации.

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