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Начальник ГИБДД рассказал о готовящихся изменениях при сдаче экзаменов на права

Практическая часть экзамена на получение водительских прав, разбитая сейчас на две части, может быть объединена в одну. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал начальник ГИБДД Михаил Черников.

Сейчас выпускники автошкол сдают экзамен на площадке или автодроме, где проверяются навыки управления автомобилем, и в городе – на умение двигаться в потоке. «Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», - рассказал Черников. Также он заявил, что ГИБДД обсуждает с министерством образования возможность ввода тестирования на экзаменах в автошколах. «Думаю, в течение года мы выйдем на финишную стадию», - сказал он.

Начальник ГИБДД пояснил, что инспекция ставит перед автошколами задачу по выпуску «кандидатов в водители», полностью готовых включиться в поток движения. Ранее для этого были пересмотрены учебные программы. Черников считает, что это дало положительный результат – снижение аварийности с участием начинающих водителей на 15%. При этом уровень подготовки в школах Черников по-прежнему считает слабым, поскольку с первого раза экзамен могут сдать не более 8% выпускников.