Политика

Новости

МВД предложило усложнить экзамен на водительские права

МВД России предложило ужесточить экзамен на водительские права: «площадку» и «город» объединят в одну практическую часть, запрет на учебную езду по автомагистралям отменят, а сам экзамен будут фиксировать на видео в обязательном порядке. Сегодня об этом рассказал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, передало «РИА Новости».

По словам Черникова, больше внимания при сдаче уделят практическому вождению, и именно для этого объединяются экзамены. Он отметил, что процесс сдачи нового экзамена может занять «не один день и не один месяц».

Включение автомагистралей в маршруты для обучения вождению начальник ГИБДД объяснил тем, что многие дороги в последнее время де-факто от них не отличаются. «Учитывая развитие улично-дорожной сети и наличие автомобильных дорог, по своим характеристикам не отличающихся от автомагистралей, но при этом не обозначенных дорожным знаком "Автомагистраль", ограничение на учебную езду на автомагистралях в настоящее время является некорректным», – сообщила пресс-служба ГИБДД.

Подготовленный МВД проект постановления об изменении порядка экзамена на водительские права опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Из текущей версии постановления правительства «О допуске к управлению транспортными средствами» исключаются понятия «экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством (ТС)» и «экзамен по управлению ТС в условиях дорожного движения». В новой редакции экзамены состоят из теоретического экзамена и «практического экзамена на право управления транспортным средством».

Весной этого года Черников говорил, что инспекция ставит перед автошколами задачу выпускать «кандидатов в водители», полностью готовых включиться в поток движения. Для этого уже были пересмотрены учебные программы. Черников считает, что это дало положительный результат – снижение аварийности с участием начинающих водителей на 15%. Уровень подготовки в школах Черников счел слабым, поскольку с первого раза экзамен могут сдать не более 8% выпускников.

В России с 1 сентября 2016 г. действуют обновленные правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Они включают ограничения экзамена по времени (один час), разрешение на видеосъемку экзамена кандидатом, возможность сдать его на автомобилях с автоматической КПП и право экзаменатора требовать у кандидата выполнить не три упражнения на площадке, а пять.

В каких странах самые лучшие дороги, а где – худшие