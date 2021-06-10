В России упростят правила выдачи ОСАГО
МВД предложило сделать добровольным техосмотр для легковых автомобилей, не участвующих в перевозках пассажиров и грузов, сообщает «Коммерсантъ».
Автовладельцы России с 22 августа смогут оформить полис ОСАГО без предоставления диагностической карты, которая выдается по итогам технического осмотра (ТО) машины. Такие изменения закреплены в поправках к законам «О безопасности дорожного движения» и «Об ОСАГО», которые Госдума приняла во втором чтении 9 июня и 15 июня примет в третьем
Один из авторов законопроекта Алексей Изотов заявил изданию, что поправки обсуждались с Минтрансом, Минфином, Банком России, МВД и были поддержаны правительством страны. Депутат пояснил, что одним из поводов к принятию изменений в закон стало сокращение станций техосмотра за год с 5000 до 2000.
По словам Изотова, дефицит операторов ТО, вследствие которого водителям будет негде пройти осмотр, может привести к повышению количества автомобилистов без ОСАГО. Кроме того, подобная ситуация способна спровоцировать рост тарифов на «автогражданку», считает парламентарий.
Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников, в свою очередь, рассказал «РИА Новостям», что, согласно предложению МВД, прохождение ТО для легковых автомобилей станет добровольным. «Инициатива МВД в части добровольности прохождения техосмотра даст возможность автовладельцам оценить состояние своего транспортного средства в условиях комфорта, что в свою очередь позволит в будущем сократить количество ДТП по причине технической неисправности автомобилей», — сказал он. Черников уточнил, что на водителей такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций и автобусов нововведение не распространяется.