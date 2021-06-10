В России упростят правила выдачи ОСАГО

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников, в свою очередь, рассказал «РИА Новостям», что, согласно предложению МВД, прохождение ТО для легковых автомобилей станет добровольным. «Инициатива МВД в части добровольности прохождения техосмотра даст возможность автовладельцам оценить состояние своего транспортного средства в условиях комфорта, что в свою очередь позволит в будущем сократить количество ДТП по причине технической неисправности автомобилей», — сказал он. Черников уточнил, что на водителей такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций и автобусов нововведение не распространяется.