Дума приняла закон об отмене обязательного техосмотра при получении ОСАГО

Ранее один из авторов законопроекта Алексей Изотов пояснил, что поводом для внесения изменений стало сокращение числа станций техосмотра за последний год с 5000 до 2000. Это, по его словам, несет риск увеличения количества автомобилистов без ОСАГО, так как людям будет негде пройти ТО.