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Дума приняла закон об отмене обязательного техосмотра при получении ОСАГО

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий обязанность автовладельцев предоставлять документ о прохождении технического осмотра транспортного средства при получении полиса ОСАГО, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Планируется, что изменения вступят в силу с 22 августа этого года. Они были оформлены как поправка ко второму чтению законопроекта, который регулирует деятельность иностранных страховых компаний в России.

Ранее один из авторов законопроекта Алексей Изотов пояснил, что поводом для внесения изменений стало сокращение числа станций техосмотра за последний год с 5000 до 2000. Это, по его словам, несет риск увеличения количества автомобилистов без ОСАГО, так как людям будет негде пройти ТО.

Госавтоинспекция предложила сделать осмотр для легковых автомобилей добровольным. Глава ведомства Михаил Черников отметил, что тогда автомобилисты смогут оценить состояние своих машин «в условиях комфорта», а это приведет к снижению числа ДТП по причине технической неисправности транспортных средств.

Ранее по теме: В России упростят правила выдачи ОСАГО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных