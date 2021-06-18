Володин раскритиковал инициативу о снижении допустимого порога превышения скорости

Володин выразил непонимание по поводу того, для чего некоторые представители правительства выступают с подобными непопулярными инициативами. Он также подчеркнул, что сейчас, когда в обществе «и так много тревог и напряжения», «лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки».