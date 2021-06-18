Володин раскритиковал инициативу о снижении допустимого порога превышения скорости
Инициатива по введению штрафов для водителей за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 10 км/ч недостаточно проработана и сопряжена с рядом рисков, включая рост коррупции, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Озвучиваемые инициативы, с одной стороны, недостаточно проработаны, несут в себе увеличение коррупции и ошибок при определении превышения скорости. С другой стороны, те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы», — отметил он.
Володин выразил непонимание по поводу того, для чего некоторые представители правительства выступают с подобными непопулярными инициативами. Он также подчеркнул, что сейчас, когда в обществе «и так много тревог и напряжения», «лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки».
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с текущих 20 до 10 км/ч. По данным издания, главным лоббистом инициативы стал столичный Дептранс, который предлагал снизить нештрафуемый порог еще в прошлом году.
Соответствующий законопроект, раскритикованный Володиным, вчера внес на рассмотрение нижней палаты парламента депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Родион Букачаков. Документ предполагал наложение штрафов в 500 руб. на водителей, превысивших скорость в населенных пунктах на 10-20 км/ч. Однако сегодня парламентарий отозвал свою инициативу. Согласно сведениям в электронной базе Госдумы, законопроект помещен в архив.