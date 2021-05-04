«Ъ»: правительство предложило ужесточить штрафы за превышение скорости
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
По данным издания, главным лоббистом инициативы является столичный Дептранс, который предлагал снизить нештрафуемый порог еще в прошлом году. По его мнению, новая санкция необходима для повышения безопасности движения.
«Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения»,— сказали изданию в пресс-службе Дептранса.
В ведомстве также привели статистику ВОЗ, согласно которой при движении автомобиля на скорости 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%. При допустимых 60 км/ч (с учетом нештрафуемого порога — 80 км/ч) эта вероятность увеличивается сразу на 60%, а на улицах, где разрешено ехать 80 км/ч (с нештрафуемым порогом — 100 км/ч), у пешехода вообще нет шансов выжить, пояснили в Дептрансе.
На данный момент в России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на более чем 20 км/час. Предложения о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч звучат регулярно.