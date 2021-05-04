«Ъ»: правительство предложило ужесточить штрафы за превышение скорости

В ведомстве также привели статистику ВОЗ, согласно которой при движении автомобиля на скорости 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%. При допустимых 60 км/ч (с учетом нештрафуемого порога — 80 км/ч) эта вероятность увеличивается сразу на 60%, а на улицах, где разрешено ехать 80 км/ч (с нештрафуемым порогом — 100 км/ч), у пешехода вообще нет шансов выжить, пояснили в Дептрансе.