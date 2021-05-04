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«Ъ»: правительство предложило ужесточить штрафы за превышение скорости

Ведомости

 Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По данным издания, главным лоббистом инициативы является столичный Дептранс, который предлагал снизить нештрафуемый порог еще в прошлом году. По его мнению, новая санкция необходима для повышения безопасности движения. 

«Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения»,— сказали изданию в пресс-службе Дептранса.

В ведомстве также привели статистику ВОЗ, согласно которой при движении автомобиля на скорости 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%. При допустимых 60 км/ч (с учетом нештрафуемого порога — 80 км/ч) эта вероятность увеличивается сразу на 60%, а на улицах, где разрешено ехать 80 км/ч (с нештрафуемым порогом — 100 км/ч), у пешехода вообще нет шансов выжить, пояснили в Дептрансе.

На данный момент в России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на более чем 20 км/час. Предложения о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч звучат регулярно.

Ранее по теме: В России в два раза снизится нештрафуемый порог превышения скорости

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных